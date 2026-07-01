У Навроцького відреагували на рішення Ради щодо Національного пантеону

Глава канцелярії президента Польщі Збігнев Богуцький заявив, що Україна має суверенітет і свободу прийняття рішення, але є питання, чи ці рішення правильні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Богуцького запитали у Сеймі щодо голосування Верховної Ради за створення Українського національного пантеону.

"Це законодавство української держави, вони мають суверенітет і свободу прийняття рішень; питання в тому, чи є ці рішення правильними. На мою думку, а насамперед на думку пана президента (Кароля Навроцького), але, думаю, і на думку переважної більшості поляків, прославлення Бандери та злочинців, які вчинили нелюдські злочини геноциду на Волині та у Східній Малопольщі, – це не той шлях, що веде до Заходу, до світу цивілізації, спільних європейських чи трансатлантичних цінностей", – зазначив Богуцький.

Як він додав, "це не той шлях, що веде до цивілізованого світу".

"І Польща, і президент ніколи на це не погодяться – адже, як він сказав, "ми своїх не кидаємо". (...) Голос жертв досі лунає, і голос бандерівців не може його заглушити", – заявив він.

Богуцький зазначив, що "рухи з боку України мають конфронтаційний характер, і це дуже погано".

Верховна Рада на засіданні у середу, 1 липня, підтримала створення Українського національного пантеону.

За даними ЗМІ, уряд Польщі не планує різкої реакції у відповідь на заяву Зеленського про створення Українського національного пантеону: Варшава очікує остаточного оформлення проєкту та оголошення імен тих, кого українці вирішать вшанувати.

Водночас стало відомо, що президент Польщі Кароль Навроцький може обмежити контакти із Зеленським на тлі загострення напруженості в українсько-польських відносинах.

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