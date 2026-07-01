Премьер Ирландии, председательствующей в ЕС: вступление Украины – это то, чего заслуживает её народ

Михол Мартин, глава правительства Ирландии, которая 1 июля начала полугодовое председательство в Совете Европейского Союза, заявил, что украинцы заслуживают членства в ЕС, и выразил надежду, что трудности Украины с соседями на этом пути удастся преодолеть.

Об этом он сказал в среду в Дублине на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, сообщает "Европейская правда".

Михол взял слово после того, как Владимир Зеленский выразил надежду, что Польша и Венгрия не станут препятствием для членства Украины в ЕС.

"Прежде всего, вступление в ЕС – это то, чего украинский народ заслуживает и в чём нуждается. И это то, к чему они стремятся, защищая страну. Они хотят европейского образа жизни и всех свобод, связанных с этим. И мы должны помнить об этом как о главной цели. Россия не может победить в этой войне", – сказал он.

В контексте споров Украины с Польшей, а также оппозиции Венгрии в отношении скорого вступления Украины, Михол отметил, что это не первый раз, когда двусторонние отношения становятся проблемой для вступления в ЕС.

"На Западных Балканах у нас это возникало в разное время. И точно так же мы видим нашу задачу в том, чтобы преодолеть эти вызовы. Наша собственная история свидетельствует об этом", – сказал Мартин, упомянув о соглашении Страстной пятницы, положившем конец десятилетиям кровавого этнополитического конфликта в Северной Ирландии.

"Я считаю, что то, что произошло в Венгрии после выборов, – это глоток свежего воздуха. Мы надеемся, что это пойдет дальше и в плане открытия новых кластеров для Украины", – добавил Мартин.

Он пообещал, что Ирландия будет конструктивно работать со всеми сторонами, чтобы это произошло.

Напомним, Ирландия по ротационному принципу с 1 июля переняла полугодовое председательство в Совете ЕС от Кипра.

Зеленский выразил надежду, что Украина в этом полугодии "не потеряет ни одного месяца" в контексте вступления в ЕС.