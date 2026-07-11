Трамп залишив інструкції на випадок, якщо Іран його вб’є

Президент США Дональд Трамп розповів, що "дав вказівки" на випадок, якщо Ірану вдасться здійснити свої змови з метою його вбивства.

Про це американський президент заявив у коментарі виданню The New York Post, повідомляє "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання про нещодавні повідомлення щодо того, що Ізраїль надав розвіддані, які стосуються змови з метою усунення президента США, Трамп зазначив, що жодного нового плану з боку Ірану немає, але додав, що Тегеран уже багато років прагне його смерті.

"Я вже давно перебуваю в їхньому списку. Ось з чим ми маємо справу...Справа лише в тому, що я залишив розпорядження – якщо щось трапиться, просто буквально бомбити їх з такою інтенсивністю, якої вони ще ніколи не бачили", – сказав він.

Трамп зауважив, що давно є номером один в іранському списку на ліквідацію.

"Сподіваюся, ви будете за мною сумувати", – додав він.

За даними видання The Wall Street Journal, Ізраїль надав США нові розвідувальні дані, які, як стверджується, вказують на новий іранський план вбивства президента Дональда Трампа.

Нещодавно Трамп заявив, що рамкова домовленість з Іраном про припинення бойових дій, підписана минулого місяця, фактично втратила чинність.

Як відомо, Сполучені Штати у вівторок та у середу завдали ударів по десятках цілей в Ірані у відповідь на серію іранських нападів на комерційні судна поблизу Ормузької протоки. Тегеран відповів атаками на американські об’єкти на Близькому Сході.

Також у вівторок Міністерство фінансів США відкликало свою ліцензію, яка дозволяла Тегерану продавати нафту по всьому світу в рамках меморандуму про взаєморозуміння.