Трамп оставил инструкции на случай, если Иран его убьет

Президент США Дональд Трамп рассказал, что "дал указания" на случай, если Ирану удастся осуществить свои заговоры с целью его убийства.

Об этом американский президент заявил в комментарии изданию The New York Post, сообщает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос о недавних сообщениях о том, что Израиль предоставил разведданные, касающиеся заговора с целью устранения президента США, Трамп отметил, что никакого нового плана со стороны Ирана нет, но добавил, что Тегеран уже много лет стремится к его смерти.

"Я уже давно нахожусь в их списке. Вот с чем мы имеем дело... Дело лишь в том, что я отдал распоряжение – если что-то случится, просто буквально бомбить их с такой интенсивностью, какой они еще никогда не видели", – сказал он.

Трамп отметил, что давно является номером один в иранском списке на ликвидацию.

"Надеюсь, вы будете по мне скучать", – добавил он.

По данным издания The Wall Street Journal, Израиль предоставил США новые разведывательные данные, которые, как утверждается, указывают на новый иранский план убийства президента Дональда Трампа.

Недавно Трамп заявил, что рамочное соглашение с Ираном о прекращении боевых действий, подписанное в прошлом месяце, фактически утратило силу.

Как известно, Соединенные Штаты во вторник и в среду нанесли удары по десяткам целей в Иране в ответ на серию иранских нападений на коммерческие суда вблизи Ормузского пролива. Тегеран ответил атаками на американские объекты на Ближнем Востоке.

Также во вторник Министерство финансов США отозвало свою лицензию, которая позволяла Тегерану продавать нефть по всему миру в рамках меморандума о взаимопонимании.