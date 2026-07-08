Трамп заявив, що меморандум з Іраном про припинення війни "закінчився"

Президент США Дональд Трамп фактично констатував, що меморандум про взаєморозуміння з Іраном, який означав завершення бойових дій, втратив чинність.

Про це він сказав на саміті НАТО в Анкарі, пише "Європейська правда".

Трамп заявив у середу, що, на його думку, меморандум про взаєморозуміння з Іраном "закінчився" після серії іранських ударів по всьому регіону.

"Мати справу з ними – марна трата часу", – прокоментував американський президент.

Трамп розкритикував Іран, назвавши іранців "злими, хворими людьми" та додав, що не хоче мати з ними справу.

"Як на мене, все скінчено. Я не хочу мати з ними справу. Вони покидьки. Вони хворі люди. Ними керують хворі люди", – сказав президент США.

Виступаючи на початку саміту НАТО в Туреччині, Трамп назвав Іран "брудними гравцями" через напади на комерційні судна в Ормузькій протоці, що порушують угоду про припинення вогню.

Як відомо, Сполучені Штати увечері у вівторок завдали ударів по понад 80 цілях в Ірані у відповідь на серію іранських нападів на комерційні судна поблизу Ормузької протоки. Тегеран у середу відповів атаками на американські об’єкти на Близькому Сході.

Крім того, у вівторок Міністерство фінансів США відкликало свою ліцензію, яка дозволяла Тегерану продавати свою нафту по всьому світу. Скасування санкцій проти іранської нафти мало діяти до 21 серпня після того, як Вашингтон і Тегеран минулого місяця підписали меморандум про взаєморозуміння.

Цей документ мав бути основою для напрацювання деталей підсумкової угоди, що закріпить перемир’я, упродовж 60 днів.