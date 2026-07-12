ЗМІ дізнались, які іранські цілі потрапили під удари США

У суботу збройні сили США завдали чергової серії ударів по іранських цілях поблизу Ормузької протоки у відповідь на ракетний обстріл з боку Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР), внаслідок якого зазнало серйозних пошкоджень комерційне вантажне судно.

Про це йдеться у публікації Axios, повідомляє "Європейська правда".

За даними Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM), американські війська вразили приблизно 140 іранських військових цілей за допомогою високоточного озброєння, запущеного з наземних і морських винищувачів, безпілотників та військово-морських кораблів.

Зокрема, як розповів американський посадовець, США завдали ударів по іранських радіолокаційних станціях повітряного та наземного спостереження, об’єктах зберігання ракет і безпілотників, пускових майданчиках ракет і безпілотників, а також пускових установках ракет "земля-повітря".

Своєю чергою Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) заявив, що попередив кілька суден про неприпустимість використання, за його словами, несанкціонованого маршруту через протоку та здійснив "попереджувальний постріл" після того, як вантажне судно не змінило курс.

"Після цього інциденту… Ормузька протока буде закрита до подальшого повідомлення та до закінчення американських інтервенцій у цьому регіоні, і жодне судно не буде допущено до проходу через неї", – додали у КВІР.

Раніше у CENTCOM заявили, що Збройні сили США розпочали третю за тиждень серію ударів по території Ірану у відповідь на атаку іранських військових на комерційне судно в Ормузькій протоці.

Як відомо, Сполучені Штати у вівторок та у середу завдали ударів по десятках цілей в Ірані у відповідь на серію іранських нападів на комерційні судна поблизу Ормузької протоки. Тегеран відповів атаками на американські об’єкти на Близькому Сході.

Також у вівторок Міністерство фінансів США відкликало свою ліцензію, яка дозволяла Тегерану продавати нафту по всьому світу в рамках меморандуму про взаєморозуміння.

Крім того, ЗМІ повідомили, що адміністрація президента США Дональда Трампа вимагає від Ірану оприлюднити публічну заяву, в якій буде визнано, що Ормузька протока відкрита, та буде надано зобов’язання припинити обстріли торгових суден.