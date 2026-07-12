СМИ узнали, какие иранские цели попали под удары США

В субботу вооруженные силы США нанесли очередную серию ударов по иранским целям вблизи Ормузского пролива в ответ на ракетный обстрел со стороны Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), в результате которого серьезно пострадало коммерческое грузовое судно.

Об этом говорится в публикации Axios, сообщает "Европейская правда".

По данным Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), американские войска поразили примерно 140 иранских военных целей с помощью высокоточного вооружения, запущенного с наземных и морских истребителей, беспилотников и военно-морских кораблей.

В частности, как сообщил американский чиновник, США нанесли удары по иранским радиолокационным станциям воздушного и наземного наблюдения, объектам хранения ракет и беспилотников, пусковым площадкам ракет и беспилотников, а также пусковым установкам ракет "земля-воздух".

В свою очередь Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что предупредил несколько судов о недопустимости использования, по его словам, несанкционированного маршрута через пролив и произвел "предупредительный выстрел" после того, как грузовое судно не изменило курс.

"После этого инцидента… Ормузский пролив будет закрыт до дальнейшего уведомления и до окончания американских интервенций в этом регионе, и ни одно судно не будет допущено к проходу через него", – добавили в КСИР.

Ранее в CENTCOM заявили, что Вооружённые силы США начали третью за неделю серию ударов по территории Ирана в ответ на атаку иранских военных на коммерческое судно в Ормузском проливе.

Как известно, Соединенные Штаты во вторник и в среду нанесли удары по десяткам целей в Иране в ответ на серию иранских нападений на коммерческие суда вблизи Ормузского пролива. Тегеран ответил атаками на американские объекты на Ближнем Востоке.

Также во вторник Министерство финансов США отозвало лицензию, позволявшую Тегерану продавать нефть по всему миру в рамках меморандума о взаимопонимании.

Кроме того, СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа требует от Ирана опубликовать заявление, в котором будет признано, что Ормузский пролив открыт, и будет дано обязательство прекратить обстрелы торговых судов.