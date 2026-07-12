Трамп отверг заявления Ирана о закрытии Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что проход через Ормузский пролив остается открытым для коммерческих судов, вопреки заявлениям иранских военных о его закрытии.

Об этом он заявил в телефонном интервью NBC News, передает "Европейская правда".

Американского президента попросили прокомментировать ситуацию в Ормузском проливе после того, как Корпус стражей Исламской революции в воскресенье, 12 июля, заявил о закрытии этого судоходного пути. В ответ Трамп заверил, что пролив остается открытым, и рассказал об ударах США по Ирану.

"Он открыт. Мы разбомбили их прошлой ночью. Они очень, очень злые и больные люди", – сказал президент США.

Трамп также выразил возмущение тем, что Иран нарушил условия меморандума о взаимопонимании с США, атаковав коммерческие суда в проливе.

"B Мы проводили с ними встречи… они вчера договорились о сделке, идеальной для нас сделке. Никакого ядерного оружия, ни этого, ни того, ничего. Они отказались от всего, а потом вышли из комнаты, а затем в течение часа запустили дрон в корабль", – пожаловался глава Белого дома.

В воскресенье, 12 июля, Центральное командование США (CENTCOM) заявило, что американские вооруженные силы готовы обеспечить свободу судоходства через Ормузский пролив, несмотря на угрозы и нападения со стороны Ирана.

Ранее в CENTCOM заявили, что Вооружённые силы США начали третью за неделю серию ударов по территории Ирана в ответ на атаку иранских военных на коммерческое судно в Ормузском проливе.

7–8 июля Соединенные Штаты нанесли удары по десяткам целей в Иране в ответ на серию иранских нападений на коммерческие суда вблизи Ормузского пролива. Тегеран ответил атаками на американские объекты на Ближнем Востоке.

10 июля американский президент Дональд Трамп заявил, что Иран обратился к США с просьбой продолжить переговоры.