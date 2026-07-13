Єврокомісія хоче обмежити доступ до соцмереж дітям до 13 років

Європейська комісія у понеділок, 13 липня, представила звіт комісії експертів щодо безпеки дітей в інтернеті, в якому рекомендується, щоб неповнолітні віком до 13 років мали лише обмежений у часі доступ до соціальних мереж під наглядом батьків.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в Комісії.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала до посилення безпеки дітей в інтернеті, заявивши, що докази, представлені спеціальною групою експертів, мають допомогти сформувати майбутню європейську політику.

"Цілком очевидно, що нам потрібні обмеження для платформ, що відповідають віку. Йдеться не про те, чи мають діти доступ до соціальних мереж. Йдеться про те, чи і коли соціальні мережі матимуть доступ до наших дітей", – сказала фон дер Ляєн.

У звіті групи, скликаної президенткою ЄК минулого року, рекомендується, щоб діти до 13 років мали лише "обмежений у часі" доступ до соціальних мереж, який би відбувався під наглядом батьків.

Фон дер Ляєн зазначила, що дані дедалі більше підтверджують потребу у запровадженні мінімального віку для доступу до соціальних мереж, і запропонувала поетапний підхід для різних вікових груп.

Президентка Єврокомісії також поклала відповідальність за безпеку онлайн-платформ на технологічні компанії, які, за її словами, мають "обов’язок піклуватися про своїх користувачів".

"У Європі той, хто розробляє продукт, несе відповідальність за його безпеку. Виробники автомобілів повинні забезпечувати безпеку своїх транспортних засобів. Ми не очікуємо, що діти будуть самостійно розробляти ремені безпеки. Ми не очікуємо, що батьки будуть встановлювати подушки безпеки вдома. І те саме має стосуватися великих технологічних компаній", – пояснила фон дер Ляєн.

Фон дер Ляєн зробила питання безпеки дітей у соцмережах пріоритетом під час свого другого терміну на посаді голови виконавчої влади ЄС. Такі столиці, як Афіни, Копенгаген та Париж, наполягали на запровадженні вікових обмежень. Подібні заходи запроваджують також країни, що не входять до ЄС, включаючи Австралію, Індонезію та Малайзію.

Очікується, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосить пропозиції щодо запровадження загальноєвропейської заборони на використання соціальних мереж дітьми 16 вересня у Страсбурзі під час свого щорічного виступу "Про стан справ у Союзі".

Нагадаємо, наприкінці квітня Європейська комісія звинуватила компанію Meta у нездатності захистити дітей молодшого віку від шкідливого впливу соціальних мереж.