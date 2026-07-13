Еврокомиссия хочет ограничить доступ к социальным сетям для детей до 13 лет

Европейская комиссия в понедельник, 13 июля, представила отчет комиссии экспертов по безопасности детей в интернете, в котором рекомендуется, чтобы несовершеннолетние в возрасте до 13 лет имели лишь ограниченный по времени доступ к социальным сетям под присмотром родителей.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Комиссии.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала к усилению безопасности детей в интернете, заявив, что данные, представленные специальной группой экспертов, должны помочь сформировать будущую европейскую политику.

"Совершенно очевидно, что нам нужны возрастные ограничения для платформ. Речь идет не о том, должны ли дети иметь доступ к социальным сетям. Речь идет о том, будут ли и когда социальные сети иметь доступ к нашим детям", – сказала фон дер Ляйен.

В отчете группы, созванной президентом ЕК в прошлом году, рекомендуется, чтобы дети до 13 лет имели лишь "ограниченный по времени" доступ к социальным сетям, который осуществлялся бы под присмотром родителей.

Фон дер Ляйен отметила, что данные всё больше подтверждают необходимость введения минимального возраста для доступа к социальным сетям, и предложила поэтапный подход для разных возрастных групп.

Председатель Еврокомиссии также возложила ответственность за безопасность онлайн-платформ на технологические компании, которые, по её словам, обязаны "заботиться о своих пользователях".

"В Европе тот, кто разрабатывает продукт, несёт ответственность за его безопасность. Производители автомобилей должны обеспечивать безопасность своих транспортных средств. Мы не ожидаем, что дети будут самостоятельно разрабатывать ремни безопасности. Мы не ожидаем, что родители будут устанавливать подушки безопасности дома. И то же самое должно касаться крупных технологических компаний", – пояснила фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен сделала вопрос безопасности детей в соцсетях приоритетом во время своего второго срока на посту главы исполнительной власти ЕС. Такие столицы, как Афины, Копенгаген и Париж, настаивали на введении возрастных ограничений. Подобные меры вводят также страны, не входящие в ЕС, включая Австралию, Индонезию и Малайзию.

Ожидается, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявит о предложениях по введению общеевропейского запрета на использование социальных сетей детьми 16 сентября в Страсбурге во время своего ежегодного выступления "О положении дел в Союзе".

Напомним, в конце апреля Европейская комиссия обвинила компанию Meta в неспособности защитить детей младшего возраста от вредного влияния социальных сетей.