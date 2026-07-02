ЗМІ: ЄС може оголосити про заборону соцмереж для дітей у вересні

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, як очікується, оголосить пропозиції щодо запровадження загальноєвропейської заборони на використання соціальних мереж дітьми 16 вересня у Страсбурзі під час свого щорічного виступу "Про стан справ у Союзі".

Про це стало відомо Euractiv від посадовців і дипломатів в ЄС, повідомляє "Європейська правда".

Один із посадовців Комісії попередив, що правова база ще не визначена. Проте очікується, що ця ініціатива прокладе шлях для ухвалення законодавства ЄС або інших регуляторних заходів, які зобов’яжуть платформи не допускати створення облікових записів дітьми, які не досягли встановленого мінімального віку.

За словами ще одного співрозмовника видання, посадовці Єврокомісії поінформували уряди про те, що у вересні слід очікувати відповідного оголошення. Це підсилює очікування того, що фон дер Ляєн скористається своїм щорічним програмним виступом для оприлюднення цієї ініціативи.

Поки що залишається незрозумілим, який мінімальний вік запропонує Комісія і як будь-які обмеження працюватимуть на практиці. Національні уряди висували різні варіанти – від обов’язкової згоди батьків до прямих обмежень, підкріплених технологіями перевірки віку.

Один із посадовців ЄС, обізнаний із позицією фон дер Ляєн, заявив, що оголошення "може пролунати" під час виступу. Водночас він попередив, що експертна група, яка консультує Комісію, ще не опублікувала своїх рекомендацій.

Очікується, що консультативна група, створена очільницею Єврокомісії для вивчення питання про те, як слід захищати дітей в інтернеті, представить свій звіт 13 липня. До цього моменту "неможливо передбачити політичний курс і точні подальші кроки", додав співрозмовник.

За словами джерел, захист дітей в інтернеті став одним із ключових пріоритетів фон дер Ляєн у рамках її другого терміну повноважень.

Один співрозмовник охарактеризував це як особистий "улюблений проєкт", зазначивши, що уряди хотіли, щоб Комісія "наповнила слова змістом" після кількох місяців політичних заяв.

Раніше писали, що у Британії заборонять доступ до соціальних мереж для осіб віком до 16 років та запровадять обмеження щодо ігрових платформ і сервісів прямих трансляцій.

Також у Швеції пропонують заборонити соцмережі для дітей до 15 років.