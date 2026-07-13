Скандал з Patriot: у Міноборони Польщі розповіли, скільки ракет нещодавно передали Україні

Нещодавно Польща передала Україні "від 3 до 9" ракет до Patriot, незначну кількість порівняно із наявними польськими запасами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в ефірі RMF FM заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик.

Томчик не зміг сказати конкретно, скільки саме ракет до систем Patriot Польща нещодавно поставила Україні. Він лише вказав: "від 3 до 9".

Заступник міністра оборони зазначив, що Варшава досягла домовленості з американцями про те, що у разі загрози отримає багатократно більшу кількість.

Він додав, що "німці до цього не мають жодного стосунку", а операцію з доставки необхідних ракет українцям готували генеральний секретар НАТО та європейське командування США.

Томчик назвав передані Україні запаси "незначними" порівняно з власними польськими ресурсами.

Нагадаємо, Польщу нещодавно охопив політичний скандал після того, як віцеспікер Сейму та лідер "Конфедерації" Кшиштоф Босак заявив, що "у березні таємно від Сейму уряд передав Україні дорогі та складні у придбанні ракети-перехоплювачі для системи Patriot".

На цьому тлі міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш розкрив дані про військову допомогу, яку надала Варшава Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Більше на цю тему – у статті "Європейської правди" Змагання за меншу підтримку: чому польська влада і опозиція відхрещуються від допомоги ЗСУ.