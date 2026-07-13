Скандал с Patriot: в Минобороны Польши сообщили, сколько ракет недавно передали Украине

Недавно Польша передала Украине "от 3 до 9" ракет для систем Patriot, что является незначительным количеством по сравнению с имеющимися польскими запасами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в эфире RMF FM заявил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик.

Томчик не смог конкретно сказать, сколько именно ракет для систем Patriot Польша недавно поставила Украине. Он лишь указал: "от 3 до 9".

Заместитель министра обороны отметил, что Варшава достигла договоренности с американцами о том, что в случае угрозы получит многократно большее количество.

Он добавил, что "немцы к этому не имеют никакого отношения", а операцию по доставке необходимых ракет украинцам готовили генеральный секретарь НАТО и европейское командование США.

Томчик назвал переданные Украине запасы "незначительными" по сравнению с собственными польскими ресурсами.

Напомним, Польшу недавно потряс политический скандал после того, как вице-спикер Сейма и лидер "Конфедерации" Кшиштоф Босак заявил, что "в марте тайно от Сейма правительство передало Украине дорогие и сложные в приобретении ракеты-перехватчики для системы Patriot".

На этом фоне министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш раскрыл данные о военной помощи, оказанной Варшавой Украине после начала полномасштабного вторжения России.

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