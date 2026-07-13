Лідер партії Орбана в парламенті Угорщини подав у відставку на знак протесту

Лідер парламентської фракції угорської партії "Фідес" Гергей Гуяш оголосив про відставку з посади на знак протесту проти конституційних змін, які в понеділок розглядає парламент Угорщини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Telex.

За словами Гуяша, запропоновані зміни до конституції є безпрецедентним кроком, який суттєво звужує демократичну політичну конкуренцію. Зокрема, одна з поправок запроваджує обмеження у 12 років для перебування на посаді депутата парламенту.

Через це, за його словами, на наступних виборах не зможуть балотуватися половина депутатів фракції ультраправої партії "Наша Батьківщина" (Mi Hazánk), майже дві третини депутатів "Фідес" Віктора Орбана та три чверті депутатів Християнсько-демократичної народної партії (KDNP).

"Найбільша опозиційна фракція не може мати керівника, який через обмеження не зможе балотуватися на наступних виборах. Тому я вирішив скласти повноваження голови фракції і попрошу, щоб у парламентській роботі фракцію очолювала людина, яка матиме можливість балотуватися на виборах і після 2030 року", – сказав Гуяш.

Він також повідомив, що депутати "Фідес" бойкотують засідання парламенту на знак протесту.

У понеділок парламент Угорщини голосує за пакет поправок до Основного закону. Серед іншого документ передбачає запровадження 12-річного обмеження для депутатських мандатів і дострокове припинення повноважень президента Тамаша Шуйока з можливістю обрання нового глави держави.

Оскільки парламентська фракція партії "Тиса" Петера Мадяра самостійно має конституційну більшість, вона може ухвалити зміни без підтримки "Фідес" та її союзників.

Нагадаємо, заклик колишнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до протесту проти спроби Петера Мадяра усунути президента країни не отримав широкої підтримки серед населення.

4 липня Мадяр вніс до парламенту проєкт змін до конституції. Ключовим пунктом у ньому є, серед іншого є завершення мандата Шуйока.