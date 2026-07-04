Мадяр презентував поправки до конституції, зокрема щодо усунення президента

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр вніс до парламенту проєкт змін до конституції.

Як повідомляє Index, пише "Європейська правда", про це він оголосив вдень 4 липня.

Мадяр заявив, що від імені угорського уряду вніс до парламенту проєкт поправок до основного закону.

Ключовими пунктами у ньому є, серед іншого:

– обмеження права обиратися депутатами парламенту 12 роками (трьома каденціями);

– завершення мандату чинного президента Угорщини Тамаша Шуйока;

– поправки, спрямовані на посилення незалежності Конституційного суду, та запровадження для суддів вікового цензу 70 років і максимум 9-річного перебування на посаді, замість 12-річного;

– посилення системи суддівського самоврядування;

– створення Національного офісу відновлення й захисту активів;

– зміна загальної назви одиниць адмінподілу країни з vármegye (історична назва, повернена у 2023 році) назад на megyé;

Мадяр заявив, що це буде перший прецедент за 36 років, коли зміни до Конституції "ухвалюються не за зачиненими дверима, а у консультації з угорським народом".

"Ми переконані, що поточні поправки – великий крок вперед до функціональної і "людяної" Угорщини… Кожен пункт, внесений сьогодні до парламенту, має ту саму мету – щоб угорську державу більше ніхто не міг взяти у заручники", – додав він.

Петер Мадяр окремо зупинився на питанні усунення президента, наголосивши, що вважає неможливою ґрунтовну перебудову країни, доки Тамаш Шуйок, який "підтримував уряд, що займався демонтажем верховенства права", залишається на цій посаді.

"Новий президент буде обраний угорським парламентом на термін тривалістю до 5 років, доки завершиться конституційний процес, і це обрання очікується цього літа", – заявив Мадяр.

Нагадаємо, після перемоги "Тиси" на парламентських виборах Петер Мадяр закликав президента добровільно піти у відставку, однак Тамаш Шуйок відхилив вимогу.

31 травня Шуйок остаточно відмовився йти з посади після того, як у неділю минув кінцевий термін, встановлений новим урядом щодо його добровільної відставки.

Мадяр після того анонсував внесення поправок до конституції для його усунення.