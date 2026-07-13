Лидер партии Орбана в парламенте Венгрии подал в отставку в знак протеста

Лидер парламентской фракции венгерской партии "Фидес" Гергей Гуйяш объявил об отставке с занимаемой должности в знак протеста против конституционных поправок, которые в понедельник рассматривает парламент Венгрии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Telex.

По словам Гуйяша, предложенные изменения в конституцию являются беспрецедентным шагом, который существенно сужает демократическую политическую конкуренцию. В частности, одна из поправок вводит ограничение в 12 лет на пребывание в должности депутата парламента.

Из-за этого, по его словам, на следующих выборах не смогут баллотироваться половина депутатов фракции ультраправой партии "Наша Родина" (Mi Hazánk), почти две трети депутатов "Фидес" Виктора Орбана и три четверти депутатов Христианско-демократической народной партии (KDNP).

"Крупнейшая оппозиционная фракция не может иметь руководителя, который из-за ограничений не сможет баллотироваться на следующих выборах. Поэтому я решил сложить полномочия председателя фракции и попрошу, чтобы в парламентской работе фракцию возглавлял человек, который сможет баллотироваться на выборах и после 2030 года", – сказал Гуйяш.

Он также сообщил, что депутаты "Фидес" бойкотируют заседания парламента в знак протеста.

В понедельник парламент Венгрии голосует за пакет поправок к Основному закону. Среди прочего документ предусматривает введение 12-летнего ограничения на депутатские мандаты и досрочное прекращение полномочий президента Тамаша Шуйока с возможностью избрания нового главы государства.

Поскольку парламентская фракция партии "Тиса" Петера Мадьяра самостоятельно обладает конституционным большинством, она может принять изменения без поддержки "Фидес" и ее союзников.

Напомним, призыв бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к протесту против попытки Петера Мадьяра отстранить президента страны не получил широкой поддержки среди населения.

4 июля Мадьяр внес в парламент проект поправок к конституции. Ключевым пунктом в нем, помимо прочего, является окончание мандата Шуйока.