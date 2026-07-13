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У Британії через можливу загрозу ісламському заходу затримали понад 10 людей

Новини — Понеділок, 13 липня 2026, 16:33 — Уляна Кричковська-Богданова

Британська поліція повідомила про арешт понад десятка людей у рамках розслідування, яке вона пов’язує з "тероризмом ультраправого спрямування".

Про це йдеться у відповідній заяві, яку цитує "Європейська правда".

Британські правоохоронці повідомили про арешт 12 людей у понеділок, 13 липня. Розслідування, пов’язане з "тероризмом ультраправого спрямування", стосується ймовірної загрози, спрямованої проти ісламського заходу, що відбувся у Shrubland Hall 9–12 липня.

Як зазначається, через побоювання щодо можливої загрози та як запобіжний захід поліція графства Саффолк порадила організаторам заходу завершити його дещо раніше, ніж планувалося, у неділю, 12 липня. 

Вважається, що ця справа не становить широкої загрози для населення.

"На жаль, ця подія є суворим нагадуванням про те, що рівень загрози у Великій Британії залишається "серйозним", тому ми закликаємо громадськість зберігати пильність і повідомляти про все, що здається підозрілим або викликає занепокоєння", – заявила керівниця підрозділу з боротьби з тероризмом у Лондоні Гелен Фланаган.

Варто зауважити, що у столиці Британії цього року сталося кілька нападів на об'єкти, пов'язані з єврейською громадою, зокрема підпал чотирьох машин швидкої допомоги, які належали єврейській громадській організації, у березні. 

У квітні Велика Британія підвищила національний рівень терористичної загрози з "суттєвого" до "серйозного" у відповідь на антисемітський напад із ножем на півночі Лондона.

Повідомляли, що поліція Лондона розслідує можливу причетність Ірану до серії нападів на об’єкти єврейської громади.

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Велика Британія кримінал ультраправі інциденти
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