У Британії через можливу загрозу ісламському заходу затримали понад 10 людей

Британська поліція повідомила про арешт понад десятка людей у рамках розслідування, яке вона пов’язує з "тероризмом ультраправого спрямування".

Про це йдеться у відповідній заяві, яку цитує "Європейська правда".

Британські правоохоронці повідомили про арешт 12 людей у понеділок, 13 липня. Розслідування, пов’язане з "тероризмом ультраправого спрямування", стосується ймовірної загрози, спрямованої проти ісламського заходу, що відбувся у Shrubland Hall 9–12 липня.

Як зазначається, через побоювання щодо можливої загрози та як запобіжний захід поліція графства Саффолк порадила організаторам заходу завершити його дещо раніше, ніж планувалося, у неділю, 12 липня.

Вважається, що ця справа не становить широкої загрози для населення.

"На жаль, ця подія є суворим нагадуванням про те, що рівень загрози у Великій Британії залишається "серйозним", тому ми закликаємо громадськість зберігати пильність і повідомляти про все, що здається підозрілим або викликає занепокоєння", – заявила керівниця підрозділу з боротьби з тероризмом у Лондоні Гелен Фланаган.

Варто зауважити, що у столиці Британії цього року сталося кілька нападів на об'єкти, пов'язані з єврейською громадою, зокрема підпал чотирьох машин швидкої допомоги, які належали єврейській громадській організації, у березні.

У квітні Велика Британія підвищила національний рівень терористичної загрози з "суттєвого" до "серйозного" у відповідь на антисемітський напад із ножем на півночі Лондона.

Повідомляли, що поліція Лондона розслідує можливу причетність Ірану до серії нападів на об’єкти єврейської громади.