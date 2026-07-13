В Британии из-за возможной угрозы исламскому мероприятию задержали более 10 человек

Британская полиция сообщила об аресте более десятка человек в рамках расследования, которое она связывает с "терроризмом ультраправого толка".

Об этом говорится в соответствующем заявлении, которое цитирует "Европейская правда".

Британские правоохранители сообщили об аресте 12 человек в понедельник, 13 июля. Расследование связано с "терроризмом ультраправого толка" и касается вероятной угрозы, направленной против исламского мероприятия, которое прошло в Shrubland Hall 9–12 июля.

Как отмечается, из-за опасений относительно возможной угрозы и в качестве меры предосторожности полиция графства Саффолк посоветовала организаторам мероприятия завершить его несколько раньше, чем планировалось, в воскресенье, 12 июля.

Считается, что данное дело не представляет широкой угрозы для населения.

"К сожалению, это событие является суровым напоминанием о том, что уровень угрозы в Великобритании остается серьезным, поэтому мы призываем общественность сохранять бдительность и сообщать обо всём, что кажется подозрительным или вызывает беспокойство", – заявила руководитель подразделения по борьбе с терроризмом в Лондоне Хелен Фланаган.

Стоит отметить, что в столице Великобритании в этом году произошло несколько нападений на объекты, связанные с еврейской общиной, в частности поджог четырёх машин скорой помощи, принадлежавших еврейской общественной организации, в марте.

В апреле Великобритания повысила национальный уровень террористической угрозы с "значительного" до "серьезного" в ответ на антисемитское нападение с ножом на севере Лондона.

Сообщалось, что лондонская полиция расследует возможную причастность Ирана к серии нападений на объекты еврейской общины.