У Британії розглядають можливий зв'язок з Іраном у серії атак на єврейські об’єкти

Столична поліція Лондона розслідує можливу причетність Ірану до серії нападів на об’єкти єврейської громади, які відбулися в Лондоні цього тижня.

У поліції заявили, що за більшість інцидентів у Лондоні, пов’язаних з єврейською громадою, відповідальність на себе взяла група "Харакат Ашаб аль-Ямін аль-Ісламія". Це угруповання також заявило про подібні напади на єврейські об’єкти по всій Європі протягом останніх місяців.

Правоохоронці розслідують можливий зв’язок групи з Іраном.

"Нам відомо про публічні повідомлення, які вказують на те, що ця група може мати зв’язки з Іраном. Як і слід було очікувати, ми продовжимо вивчати це питання в міру просування нашого розслідування..іранський режим використовує злочинних посередників, і зараз ми з’ясовуємо, чи застосовується ця тактика тут, у Лондоні", – заявила заступниця помічника комісара поліції Лондона Вікі Еванс.

Як повідомлялося, у неділю у Лондоні сталася ще одна спроба підпалу синагоги, що стала другим інцидентом за два дні, який поліція розслідує як можливий злочин на ґрунті антисемітизму.

Напередодні у Лондоні почали розслідування невдалого підпалу будівлі, де раніше працювала єврейська організація – неподалік місця, де минулого місяця спалили автомобілі "швидкої" єврейської організації.

Також у Лондоні розслідують пов'язаний з безпекою інцидент біля посольства Ізраїлю та спробу антисемітського підпалу синагоги.