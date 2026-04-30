Британія підвищила рівень терористичної загрози після атаки в Лондоні

Британія запровадила "серйозний" рівень терористичної загрози після антисемітської атаки у Лондоні 29 квітня.

Об'єднаний центр аналізу тероризму підвищив рівень загрози у Великій Британії з "суттєвого" до "серйозного" після теракту в Голдерс-Грін, під час якого озброєний ножем нападник поранив двох людей.

Підвищення рівня загрози означає, що є висока ймовірність нового нападу протягом найближчих шести місяців.

У центрі уточнили, що терористична загроза у Британії зростає вже деякий час. За даними експертів, це зумовлено зростанням ісламістських та крайніх правих терористичних загроз з боку окремих осіб та невеликих груп, що базуються в країні.

На цьому тлі британський уряд оголосив про збільшення інвестицій для захисту єврейських громад, які стали головною ціллю нападів останніми тижнями.

"Уряд оголосив про значне збільшення інвестицій для захисту наших єврейських громад, зокрема про рекордне фінансування поліцейської та безпекової діяльності в синагогах, школах та громадських центрах. І ми зробимо все можливе, щоб позбавити суспільство зла антисемітизму", – заявила міністерка внутрішніх справ Шабана Махмуд.

У четвер прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про необхідність "вжити заходів проти зловмисних державних суб’єктів" після терористичного нападу на півночі Лондона.

Повідомляли, що чоловік, якого затримали у Лондоні після нападу, за даними правоохоронців, має "проблеми з психічним здоров’ям".

Поліція посилила патрулювання у Голдерс-Грін після цього нападу. Цей район, що знаходиться у північному Лондоні, є одним з найбільш заселених єврейською громадою місць у Британії. Останніми тижнями тут почастішали випадки атак, спрямованих проти об'єктів громади.