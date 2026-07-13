Обидчик  молодой украинки в польском автобусе лишится работы

Мужчина, который оскорблял украинскую девушку в автобусе в польском городе Бельско-Бяла, лишится работы.

Об этом сообщила городская транспортная компания в Бельско-Бяле (MZK), сообщает "Европейская правда".

Выяснилось, что мужчина, которого уже задержали польские правоохранители, был одним из сотрудников MZK.

"В ходе проведенных расследований также было установлено, что злоумышленником является сотрудник компании, занимавший должность водителя и длительное время находившийся на больничном. Мы с глубокой скорбью восприняли эту информацию. Мы не согласны и не будем соглашаться с любыми проявлениями агрессии, насилия или дискриминации. В связи с этим мы приняли решение о прекращении сотрудничества с этим сотрудником", – заявила городская транспортная компания в Бельско-Бялой.

Скандальный инцидент произошел в автобусе № 8 во время воскресного рейса. На видео, опубликованном в социальных сетях, видны пассажиры автобуса, среди которых есть молодая украинка, и агрессивный мужчина, который обрушивается с вульгарными и оскорбительными словами в адрес украинцев.

Польский мужчина приставал к девушке с претензиями на почве национальности и несколько раз сказал ей и взрослой женщине, которая впоследствии вмешалась, "убираться в Украину".

На этот случай отреагировал министр иностранных дел Андрей Сибига, поблагодарив также польскую сторону за реакцию на инцидент.

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк в связи с инцидентом заявила, что "волну ненависти" к украинцам в Польше нужно останавливать и что разжигание таких настроений невыгодно никому, кроме России.