Оскорбление украинок в автобусе в Польше: подозреваемому предъявили официальные обвинения

В Польше 54-летнему мужчине, который оскорблял украинок, в том числе несовершеннолетних, в автобусе в городе Бельско-Бяла, предъявили официальные обвинения.

Об этом пресс-секретарь окружной прокуратуры города Бельско-Бяла Малгожата Мось-Браховская сообщила агентству PAP, пишет "Европейская правда".

По её словам, мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления по статье 257 Уголовного кодекса, а именно в оскорблении на почве национальной принадлежности трёх гражданок Украины, в том числе двух несовершеннолетних, и в нарушении физической неприкосновенности одной из них. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

Пресс-секретарь пояснила, что взрослое лицо, являющееся потерпевшей по данному делу, не имеет никакого отношения к девочкам. Мось-Браховская сообщила, что следователи применили к подозреваемому полицейский надзор. Он также не имеет права контактировать с потерпевшими.

"Мужчина признался в совершении инкриминируемого ему деяния и дал исчерпывающие объяснения. Учитывая предварительный характер производства и, прежде всего, интересы потерпевших, мы не разглашаем содержание этих объяснений", – сказала пресс-секретарь.

Во вторник следователи также допросили обеих 11-летних девочек. "Они рассказали о ходе событий. Единственное, что я могу сказать, – это то, что какие-либо провокационные или вульгарные действия с их стороны исключены", – заявила Мось-Браховская.

Инцидент произошел в субботу. На опубликованных в сети видео слышен мужчина, который обращается к 11-летним девочкам агрессивно и с использованием нецензурной лексики. 54-летний мужчина был сотрудником городского транспортного предприятия (MZK) в Бельско-Бялой. Компания уже приняла решение о прекращении сотрудничества с ним.

На этот случай отреагировал министр иностранных дел Андрей Сибига, поблагодарив также польскую сторону за реакцию на инцидент.

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк в связи с инцидентом заявила, что "волну ненависти" к украинцам в Польше нужно остановить и что разжигание таких настроений невыгодно никому, кроме России.