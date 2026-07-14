У Сербії вимагають відставки міністерки через заяву про етнічну чистку в Косові

Частина опозиції у Сербії закликала міністерку державного управління та місцевого самоврядування Снежану Паунович піти у відставку через розпалювання ненависті до албанців, оскільки вона зявила, що у 1998 році провела б етнічну чистку в Косові.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Danas.

Паунович заявила в інтерв’ю, яке вийшло в ефір телеканалу Kurir у неділю, що в 1998 році, якби вона перебувала на посаді тодішнього президента Югославії Слободана Мілошевича, вона б провела етнічну чистку в Косові.

"А тепер щодо наших недоліків і нашої дурості: якби я була Слободаном Мілошевичем, я б провела етнічну чистку в Косові в 1998 році. І це найжорсткіше, що я коли-небудь говорила у своєму житті", – сказала Паунович.

Вона додала, що "зробила б це так, щоб кожен, хто не відчуває себе повноправним громадянином Федеративної Республіки Югославії, покинув країну й поїхав до своєї батьківщини".

"Що стосується тих, хто обрав шлях терористичних дій, їх слід ліквідувати так, як зазвичай розправляються з терористами сьогодні, не кажучи вже про ті часи", – сказала Паунович.

Ліберальна партія Рух вільних громадян (PSG) виступила із заявою, в якій закликала міністерку піти у відставку.

"Рух вільних громадян вимагає негайного звільнення міністерки Снежани Паунович через мову ненависті, що міститься в її шовіністичній заяві про те, що вона нібито провела б етнічну чистку Косова від албанців у 1998 році. Її подальше пояснення, що вона мала на увазі вигнання людей до їхньої нібито "батьківщини", лише підтверджує, що це було не невдало сформульоване висловлювання, а свідоме виправдання етнічних переслідувань", – заявили у партії.

Там додали, що її заяви, в яких вона зображує албанців як нижчих істот, також викликають додаткове занепокоєння.

Центристська партія "Сербський центр" (SRCE) закликала прем’єр-міністра Джуро Мацута прокоментувати Паунович, "Прем’єр-міністр Мацут повинен терміново відповісти громадськості, чи є ця шовіністична заява офіційною політикою його уряду, чи він особисто та політично підтримує ці слова, і які конкретні заходи він вживатиме, якщо це не є політикою уряду", – заявили у партії SRCE.

Згідно з офіційною біографією, Паунович є членом Соціалістичної партії Сербії з 1992 року, а з 2024 року – її віцепрезидентом. Вперше її обрали депутатом парламенту в 2013 році, і вона обіймала посаду заступника спікера протягом двох термінів.

Нагадаємо, торік премʼєр Косова поскаржився ЄС на порушення прав албанців у Сербії.

Зазначимо, що в бік Косова часто лунала критика через обмеження прав сербської меншини – зокрема, через закриття так званих паралельних "органів влади", які, за словами Приштини, контролює Сербія.