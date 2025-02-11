Премʼєр Косова поскаржився ЄС на порушення прав албанців у Сербії

Очільник уряду частково визнаного Косова Альбін Курті заявив головній дипломатці Європейського Союзу Каї Каллас про"триваючі утиски сербським режимом" албанців у Сербії.

Як повідомляє "Європейська правда", листа Курті опублікував у Facebook.

Премʼєр Косова заявив про численні випадки порушення прав албанців у Прешевській долині – центрі албанської громади у Сербії.

"Тоді як у Косово сербська громада користується правами і свободами, а держава інтегрує їх у соціальні сфери, албанці Прешевської долини щодня стикаються з систематичною дискримінацією, зняттям з реєстрації адрес та адміністративними етнічними чистками", – заявив він.

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Курті також додав, що сербська влада не докладає зусиль для інтеграції албанської громади, натомість "намагається її залякати", будуючи військові бази неподалік.

"Дії Сербії, спрямовані проти албанців долини, є антиподом принципів демократії, прав людини та верховенства права і вимагають негайної реакції та дій з боку Європейського Союзу та міжнародної спільноти", – підсумував він.

У Прешевській долині, розташованій на кордоні Сербії та частково визнаного Косова, за даними перепису 2022 року проживає майже 81 тисяча людей, з них майже 58 тисяч ідентифікували себе як албанці.

Зазначимо, що в бік Косова часто лунає критика через обмеження прав сербської меншини – зокрема через закриття так званих паралельних "органів влади", які, за словами Приштини, контролює Сербія.