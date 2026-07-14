В Сербии требуют отставки министра из-за заявления об этнической чистке в Косово

Часть оппозиции в Сербии призвала министра государственного управления и местного самоуправления Снежану Паунович уйти в отставку из-за разжигания ненависти к албанцам, поскольку она заявила, что в 1998 году провела бы этническую чистку в Косово.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Danas.

Паунович заявила в интервью, которое вышло в эфир телеканала Kurir в воскресенье, что в 1998 году, если бы она занимала пост тогдашнего президента Югославии Слободана Милошевича, она бы провела этническую чистку в Косово.

"А теперь о наших недостатках и нашей глупости: если бы я была Слободаном Милошевичем, я бы провела этническую чистку в Косово в 1998 году. И это самое жесткое, что я когда-либо говорила в своей жизни", – сказала Паунович.

Она добавила, что "сделала бы это так, чтобы каждый, кто не чувствует себя полноправным гражданином Федеративной Республики Югославии, покинул страну и уехал на свою родину".

"Что касается тех, кто выбрал путь террористических действий, их следует ликвидировать так, как обычно расправляются с террористами сегодня, не говоря уже о тех временах", – сказала Паунович.

Либеральная партия "Движение свободных граждан" (PSG) выступила с заявлением, в котором призвала министра уйти в отставку.

"Движение свободных граждан требует немедленного увольнения министра Снежаны Паунович из-за языка ненависти, содержащегося в её шовинистическом заявлении о том, что она якобы провела бы этническую чистку Косово от албанцев в 1998 году. Ее последующее объяснение, что она имела в виду изгнание людей в их якобы "родину", лишь подтверждает, что это было не неудачно сформулированное высказывание, а сознательное оправдание этнических преследований", – заявили в партии.

Там добавили, что её заявления, в которых она изображает албанцев как низших существ, также вызывают дополнительную обеспокоенность.

Центристская партия "Сербский центр" (SRCE) призвала премьер-министра Джуро Мацута прокомментировать высказывания Паунович, "Премьер-министр Мацута должен срочно ответить общественности, является ли это шовинистическое заявление официальной политикой его правительства, поддерживает ли он лично и политически эти слова, и какие конкретные меры он будет принимать, если это не является политикой правительства", – заявили в партии SRCE.

Согласно официальной биографии, Паунович является членом Социалистической партии Сербии с 1992 года, а с 2024 года – её вице-президентом. Впервые она была избрана депутатом парламента в 2013 году и занимала должность заместителя спикера в течение двух сроков.

Напомним, в прошлом году премьер-министр Косово пожаловался ЕС на нарушение прав албанцев в Сербии.

Отметим, что в адрес Косово часто звучала критика из-за ограничения прав сербского меньшинства – в частности, из-за закрытия так называемых параллельных "органов власти", которые, по словам Приштины, контролирует Сербия.