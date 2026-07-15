Британия планирует ввести ночной запрет на соцсети для 16- и 17-летних

Правительство Великобритании введет ночной запрет на использование приложений социальных сетей для 16- и 17-летних.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Таким образом, британское правительство добавило новые ограничения для старших подростков в свой план по введению общего запрета на пользование социальными сетями для лиц в возрасте до 16 лет.

Пользователям, на которых будут распространяться эти ограничения, будет заблокирован доступ к приложениям с полуночи до 6 утра, если они не изменят настройки по умолчанию.

Новые меры призваны предотвратить резкий переход для тех, кто получит доступ к социальным сетям по достижении 16 лет, и обеспечить определенную защиту от негативных последствий просмотра контента поздно ночью.

"Эти меры сыграют решающую роль в том, чтобы помочь молодежи высыпаться, сосредоточиться на учебе в школе и университете, а также проводить больше качественного времени с семьей и друзьями", – отметила в своем заявлении министр по вопросам технологий Лиз Кендалл.

Напомним, 13 июля Европейская комиссия представила отчет комиссии экспертов по безопасности детей в интернете, в котором рекомендуется, чтобы несовершеннолетние в возрасте до 13 лет имели лишь ограниченный по времени доступ к социальным сетям под присмотром родителей.

Ранее Европейская комиссия предварительно признала, что компания Meta нарушила Закон о цифровых услугах (DSA) из-за дизайна Instagram и Facebook, который вызывает зависимость.