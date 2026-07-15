Україна та ЄС погодили нове оборонне партнерство і співпрацю у сфері дронів

Європейська комісія та Україна підписали нову угоду про партнерство в оборонній промисловості; крім того, Єврокомісія започаткувала програму між Україною та ЄС з метою поглиблення співпраці в галузі технологій безпілотних літальних апаратів та засобів протидії їм.

Про це у комісії повідомили у середу, 15 липня, пише "Європейська правда".

Нове партнерство у сфері оборонної промисловості забезпечить єдину, узгоджену рамку співпраці між ЄС та Україною для сприяння, координації та підтримки їх повної реалізації.

ЄС та Україна домовилися до кінця 2026 року сприяти спільному виробництву безпілотників та систем протидії безпілотникам між Україною та державами-членами ЄС. Угода має на меті швидко розширити виробництво та розгортання перевірених у боях засобів протидії безпілотникам і ракетам, одночасно забезпечуючи довгострокову передбачуваність, необхідну для зміцнення інвестицій та розширення оборонно-промислового потенціалу як в Україні, так і в Європейському Союзі.

Ця співпраця спрямована на захист від безпілотників та ракет малої та середньої дальності, на масштабне розгортання перевірених у боях систем протидії безпілотникам, які можуть зберігатися за межами території України, а також на забезпечення обох оборонно-промислових баз передбачуваністю, необхідною для рішучого збільшення інвестицій та обсягів виробництва.

Спираючись на цей підхід, ЄС та Україна розширять своє оборонно-промислове співробітництво до спільного виробництва протиракет до 2028 року, що допоможе усунути критичні прогалини в потенціалі протиповітряної оборони.

Партнерство надаватиме пріоритет економічно ефективним ракетним системам, продовжуючи водночас зміцнювати інші важливі оборонні можливості, зокрема виробництво артилерії та ключові ланцюги постачання.

Нове партнерство поглибить інтеграцію європейської та української оборонних промисловостей шляхом усунення бар’єрів для співпраці та прискорення узгодження стандартів.

Разом з тим, угода між ЄС та Україною щодо безпілотників об’єднає промисловий потенціал Європи та український досвід у сфері інновацій у галузі безпілотників. Вона базується на створенні спільних підприємств між українськими та європейськими компаніями.

Угода поєднає перевірені в бою можливості України та промислову потужність і масштаби виробництва Європи, сприяючи цілеспрямованому передаванню технологій та інвестиціям у сектори подвійного призначення по всій Україні.

Угода прискорить розробку та виробництво дронів і систем протидії дронам нового покоління, забезпечуючи Україні необхідні на сьогодні можливості та водночас зміцнюючи оборонну готовність Європи на майбутнє.

Тепер Європейська комісія працюватиме з українськими партнерами та європейською спільнотою виробників дронів з огляду на те, що перша зустріч 19 засновників має відбутися у Брюсселі у вересні.

До їх числа входять компанії ORQA d.o.o., Indra Group, Fincantieri, WB Electronics/WB Group, Destinus, Delair, RSI Europe, TERMA A/S, Quantum Systems із держав-членів ЄС. Серед обраних українських учасників – Skyfall Industries, Greentech Harvest, Tencore, Deviro, Vyriy Industry, науково-виробниче підприємство Атлон Авіа, "ТЕХАВТОФАРТ ПІВДЕНЬ" (TAF Industries), UFORCE та F-Drones.

Також 15 липня Єврокомісія виділила ще 1 млрд євро на підтримку потенціалу України у сфері безпілотних літальних апаратів у рамках кредиту на підтримку України у розмірі 90 млрд євро.

У середу в Києві глава ЄврокомісіїУрсула фон дер Ляєн пояснила, чому ЄС підписує угоду про дрони з Україною.