Украина и ЕС договорились о новом оборонном партнерстве и сотрудничестве в сфере дронов

Европейская комиссия и Украина подписали новое соглашение о партнерстве в оборонной промышленности; кроме того, Еврокомиссия запустила программу между Украиной и ЕС с целью углубления сотрудничества в области технологий беспилотных летательных аппаратов и средств противодействия им.

Об этом в комиссии сообщили в среду, 15 июля, пишет "Европейская правда".

Новое партнерство в сфере оборонной промышленности обеспечит единые, согласованные рамки сотрудничества между ЕС и Украиной для содействия, координации и поддержки их полной реализации.

ЕС и Украина договорились до конца 2026 года содействовать совместному производству беспилотников и систем противодействия беспилотникам между Украиной и государствами-членами ЕС. Соглашение направлено на быстрое расширение производства и развертывания проверенных в боях средств противодействия беспилотникам и ракетам, одновременно обеспечивая долгосрочную предсказуемость, необходимую для укрепления инвестиций и расширения оборонно-промышленного потенциала как в Украине, так и в Европейском Союзе.

Это сотрудничество направлено на защиту от беспилотников и ракет малой и средней дальности, на масштабное развертывание проверенных в боях систем противодействия беспилотникам, которые могут размещаться за пределами территории Украины, а также на обеспечение обеих оборонно-промышленных баз предсказуемостью, необходимой для решительного увеличения инвестиций и объемов производства.

Опираясь на этот подход, ЕС и Украина расширят своё оборонно-промышленное сотрудничество до совместного производства противоракет к 2028 году, что поможет устранить критические пробелы в потенциале противовоздушной обороны.

Партнерство будет отдавать приоритет экономически эффективным ракетным системам, продолжая при этом укреплять другие важные оборонные возможности, в частности производство артиллерии и ключевые цепочки поставок.

Новое партнерство углубит интеграцию европейской и украинской оборонных промышленностей путем устранения барьеров для сотрудничества и ускорения согласования стандартов.

Вместе с тем соглашение между ЕС и Украиной по беспилотникам объединит промышленный потенциал Европы и украинский опыт в сфере инноваций в области беспилотников. Оно основано на создании совместных предприятий между украинскими и европейскими компаниями.

Соглашение объединит проверенные в бою возможности Украины и промышленную мощь и масштабы производства Европы, способствуя целенаправленной передаче технологий и инвестициям в секторы двойного назначения по всей Украине.

Соглашение ускорит разработку и производство дронов и систем противодействия дронам нового поколения, обеспечивая Украине необходимые на сегодняшний день возможности и одновременно укрепляя оборонную готовность Европы на будущее.

Теперь Европейская комиссия будет работать с украинскими партнерами и европейским сообществом производителей дронов, учитывая, что первая встреча 19 учредителей должна состояться в Брюсселе в сентябре.

В их число входят компании ORQA d.o.o., Indra Group, Fincantieri, WB Electronics/WB Group, Destinus, Delair, RSI Europe, TERMA A/S, Quantum Systems из стран-членов ЕС. Среди отобранных украинских участников – Skyfall Industries, Greentech Harvest, Tencore, Deviro, Vyriy Industry, научно-производственное предприятие "Атлон Авиа", "ТЕХАВТОФАРТ ЮГ" (TAF Industries), UFORCE и F-Drones.

Также 15 июля Еврокомиссия выделила еще 1 млрд евро на поддержку потенциала Украины в сфере беспилотных летательных аппаратов в рамках кредита на поддержку Украины в размере 90 млрд евро.

В среду в Киеве глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объяснила, почему ЕС подписывает соглашение о дронах с Украиной.