Україна і ЄС підписали угоди про фінансування ОПК, що включає 300 млн євро підтримки

Україна та Європейський Союз підписали у Києві два документи, які відкривають українським компаніям доступ до європейських програм, грантового фінансування і спільних проєктів.

Про це повідомили у Міноборони України у середу, пише "Європейська правда".

Зі сторони України угоди підписав Міністр оборони Михайло Федоров, з боку ЄС – єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.

Перший документ стосується приєднання України до Європейського оборонного фонду, European Defence Fund (EDF). EDF є ключовою програмою Європейського Союзу для підтримки досліджень і розробок в оборонній сфері. У 2026 році на неї передбачено понад 1 млрд євро.

Після приєднання до EDF українські державні та приватні оборонні підприємства зможуть долучатися до спільних R&D-проєктів з європейськими партнерами та залучати грантове фінансування для розробки нових оборонних рішень.

Другий документ – Угода про фінансування в межах European Defence Industry Programme (EDIP). Ця програма Європейського Союзу на 2026–2027 роки, спрямована на посилення європейської оборонної промисловості. Її загальний бюджет становить 1,5 млрд євро грантового фінансування.

Для України в межах EDIP створено окремий інструмент – The BraveTech EU Ukraine Support Instrument (USI). Мета USI – відновлення та розвиток української оборонно-промислової бази, а також залучення українських підприємств до спільних європейських проєктів.

У межах USI передбачено близько 300 млн євро для підтримки українського ОПК. З цієї суми 260 млн євро – для заходів з нарощення виробничих спроможностей; 35,3 млн євро – на інновації в межах BraveTech EU, спільної ініціативи України та ЄС для створення геймчейнджерів у сфері оборони.

Фінансування може покривати до 100% витрат українських учасників.

Угоди наберуть чинності після ратифікації Верховною Радою України.

Нагадаємо, у середу Європейська комісія та Україна підписали нову угоду про партнерство в оборонній промисловості; крім того, Єврокомісія започаткувала програму між Україною та ЄС з метою поглиблення співпраці в галузі технологій безпілотних літальних апаратів та засобів протидії їм.

Також 15 липня Єврокомісія виділила ще 1 млрд євро на підтримку потенціалу України у сфері безпілотних літальних апаратів у рамках кредиту на підтримку України у розмірі 90 млрд євро.