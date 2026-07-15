Украина и ЕС подписали соглашения о финансировании ОПК, предусматривающие 300 млн евро поддержки

Украина и Европейский Союз подписали в Киеве два документа, открывающих украинским компаниям доступ к европейским программам, грантовому финансированию и совместным проектам.

Об этом сообщили в Минобороны Украины в среду, пишет "Европейская правда".

Со стороны Украины соглашения подписал министр обороны Михаил Федоров, со стороны ЕС – еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.

Первый документ касается присоединения Украины к Европейскому оборонному фонду (European Defence Fund, EDF). EDF является ключевой программой Европейского Союза для поддержки исследований и разработок в оборонной сфере. В 2026 году на неё предусмотрено более 1 млрд евро.

После присоединения к EDF украинские государственные и частные оборонные предприятия смогут участвовать в совместных R&D-проектах с европейскими партнёрами и привлекать грантовое финансирование для разработки новых оборонных решений.

Второй документ – Соглашение о финансировании в рамках European Defence Industry Programme (EDIP). Эта программа Европейского Союза на 2026–2027 годы направлена на укрепление европейской оборонной промышленности. Её общий бюджет составляет 1,5 млрд евро грантового финансирования.

Для Украины в рамках EDIP создан отдельный инструмент – The BraveTech EU Ukraine Support Instrument (USI). Цель USI – восстановление и развитие украинской оборонно-промышленной базы, а также привлечение украинских предприятий к совместным европейским проектам.

В рамках USI предусмотрено около 300 млн евро для поддержки украинского ОПК. Из этой суммы 260 млн евро – на мероприятия по наращиванию производственных мощностей; 35,3 млн евро – на инновации в рамках BraveTech EU, совместной инициативы Украины и ЕС по созданию прорывных решений в сфере обороны.

Финансирование может покрывать до 100% расходов украинских участников.

Соглашения вступят в силу после ратификации Верховной Радой Украины.

Напомним, в среду Европейская комиссия и Украина подписали новое соглашение о партнерстве в оборонной промышленности; кроме того, Еврокомиссия запустила программу между Украиной и ЕС с целью углубления сотрудничества в области технологий беспилотных летательных аппаратов и средств противодействия им.

Также 15 июля Еврокомиссия выделила ещё 1 млрд евро на поддержку потенциала Украины в сфере беспилотных летательных аппаратов в рамках кредита на поддержку Украины в размере 90 млрд евро.