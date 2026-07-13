Фарадж здає мандат. Чи врятують нові вибори лідера британських правопопулістів

Найджел Фарадж та британський боксер Дерек Чісора під час недавнього візиту політика в боксерський клуб у Клактоні, Англія

"Я вирішив, що саме жителі Клактона мають судити про мої дії", – заявив лідер правопопулістської партії Reform UK Найджел Фарадж 7 липня, оголошуючи про складання депутатського мандата від округу Клактон.

Таким чином Фарадж спробував перетворити власну проблему в парламенті на боротьбу на виборчих дільницях. Виборцям запропоновано самим винести вердикт щодо скандалу, що розгорнувся навколо нього.

Новина стала резонансною, адже саме під керівництвом Фараджа Reform UK за останній рік перетворилася з маргінальної політичної сили на одного з головних конкурентів консерваторів і лейбористів. Це підтвердили й останні місцеві вибори, на яких партія здобула 1454 депутатські мандати, покращивши свій попередній результат одразу на 1372 місця (детальніше про це у статті "ЄвроПравди").

Рішення лідера Reform UK автоматично запускає процедуру довиборів у Палату громад у Клактоні, графство Ессекс.

І Фарадж відразу ж заявив про намір балотуватися.

Сам по собі такий крок є нетиповим.

Зазвичай довибори проводять лише у разі смерті депутата або його вимушеної відставки.

Добровільне складання мандата з метою знову отримати вотум довіри від власних виборців трапляється вкрай рідко. У випадку Фараджа це виглядає спробою перехопити політичну ініціативу ще до того, як це зробить парламент. Аж до позбавлення його мандата.

Втім, чи справді відмова Фараджа є добровільною?

Адже заявив він про неї після того, як газета The Sunday Times опублікувала масштабне розслідування, в якому звинуватила Фараджа в отриманні незадекларованої фінансової підтримки від свого давнього соратника Джорджа Коттрелла.

Що і як приховував Фараджа, чи врятує його трюк зі складанням мандата і як позначиться на популярності партії – з цим розбиралася "ЄвроПравда".



Чому виник скандал

У центрі скандалу – Джордж Коттрелл, відомий як Posh George ("аристократ Джордж"). Він британський аристократ та… колишній ув'язнений, причому в США.

"Аристократа Джорджа" спіймали 2016 року на тому, що він погодився відмивати гроші для агентів ФБР під прикриттям, які видавали себе за наркоторгівців. Коттреллу загрожувало до 20 років ув'язнення.

Втім, він зрештою уклав угоду зі слідством і відбув лише вісім місяців у в'язниці.

Попри відсутність офіційної посади в Reform UK, Коттрелл уже понад десять років входить до найближчого оточення Фараджа.

У приватному спілкуванні він називає Фараджа "татусем".

Коттрелл вважається також одним із головних політичних радників лідера партії.

Згідно з журналістським розслідуванням, ще до обрання до парламенту у 2024 році Фарадж отримував допомогу від Коттрелла, однак після здобуття депутатського мандата не повідомив про це парламентські органи – як того вимагають правила.

Газета стверджує, що Коттрелл забезпечував лідера Reform UK низкою негрошових вигод. Зокрема, начебто оплачував роботу персоналу, приватну охорону, транспорт, офісне забезпечення та житло. Саме він також, за даними розслідування, найняв команду співробітників, які займалися просуванням Фараджа у соціальних мережах і створенням для нього іншого контенту.

Після парламентських виборів Коттрелл дозволив Фараджу безоплатно користуватися п'ятиповерховим будинком поблизу Букінгемського палацу.

"Як близький друг, наш клієнт дозволяв і продовжує дозволяти пану Фараджу проживати в орендованому ним будинку", – заявив газеті адвокат Коттрелла.

Водночас британський Кодекс поведінки депутатів зобов'язує парламентарів декларувати будь-які вигоди, які "можна обґрунтовано вважати такими, що здатні вплинути на дії чи висловлювання депутата".

Мета цих правил проста й зрозуміла: забезпечення максимальної прозорості та захист довіри до демократичних інститутів.

Від депутатів також вимагається декларувати всі подарунки, пільги та прояви гостинності, отримані протягом року до обрання, якщо вони бодай якоюсь мірою пов'язані з політичною діяльністю.

Виняток становлять лише суто особисті подарунки, наприклад від членів родини. Водночас навіть у таких випадках кодекс наголошує: якщо існують сумніви щодо мотивів дарувальника або можливого впливу подарунка, його необхідно внести до декларації.

Попри це, як стверджує журналістське розслідування, після обрання до парламенту Фарадж задекларував лише одну вигоду, отриману від Коттрелла: оплату транспортних витрат, охорони та проживання під час конференції в Бельгії на загальну суму 9 253,60 фунта стерлінгів.

Про будь-які інші форми підтримки чи допомоги, які начебто могли надаватися Коттреллом, у парламентському реєстрі інтересів згадок немає.

Водночас прикметно й те, що незабаром після публікації розслідування стало відомо, що британські правоохоронні органи перевіряють законність двох пожертв на загальну суму 500 тисяч фунтів стерлінгів, здійснених на користь правопопулістської партії Reform UK матір'ю Коттрелла – на предмет того, чи відповідали вони вимогам британського законодавства щодо політичного фінансування та чи були зроблені з дотриманням усіх передбачених процедур.

Сумнівна підтримка від Коттрелла – не єдина проблема політика.

На початку 2026 року британські медіа вже повідомляли, що ще до парламентських виборів він отримав від одного з донорів ReformUK подарунок вартістю близько 5 млн фунтів стерлінгів – і це також не було відображено у встановленому порядку.

Тож закономірно, що постало питання щодо прозорості фінансування політичної діяльності лідера Reform UK та дотримання ним парламентських стандартів доброчесності.



Нові вибори можуть не врятувати

Через ці скандали Фарадж опинився під загрозою втрати депутатського мандата.

Якщо парламентський комісар зі стандартів встановить, що лідер Reform UK порушив правила декларування фінансових інтересів або не виконав вимоги щодо прозорості, його справу можуть передати на розгляд парламентського Комітету зі стандартів.

Саме цей комітет визначатиме, чи були допущені порушення та які санкції можуть бути застосовані до політика.

Зокрема, його можуть відсторонити від більше ніж на десять засідань Палати громад.

А такий крок може мати для Фараджа не лише репутаційні, а й безпосередні політичні наслідки, адже у разі тривалого відсторонення автоматично запускається процедура відкликання депутата через петицію.

Якщо її підпишуть понад 10% виборців його округу Клактон, місце у Палаті громад буде оголошено вакантним, а в окрузі призначать довибори.

Саме тому, швидше за все, Фарадж вирішив розпочати "превентивну атаку" і оголосив про намір добровільно скласти депутатський мандат з наступними довиборами за його округом.

"Я висуну свою кандидатуру на цих довиборах, боротимуся за перемогу і за те, щоб продовжити політичну революцію, яку розпочала Reform UK", – проголосив він.

Втім, навіть така добровільно-вимушена відставка не означає автоматичного завершення парламентського розслідування щодо Фараджа. Це лише призупиняє процес на певний час, тоді як остаточне рішення буде залежати від висновків відповідних парламентських органів.

І якщо Фараджу вдасться знову отримати мандат в результаті довиборів, це може стати лише тимчасовим політичним успіхом.

Адже остаточну крапку в цій справі поставлять не результати голосування, а підсумки парламентського розслідування та рішення щодо можливого порушення політиком правил декларування.



Дуже і просто підлий

Тим часом у Клактоні вже офіційно оголосили про проведення довиборів, ймовірна дата яких – четвер, 13 серпня. Однак лейбористи, консерватори, ліберальні демократи, Партія зелених та ультраправа Restore Britain вже виключили можливість участі у них і закликали насамперед завершити розслідування щодо нього.

Скандал навколо фінансування Фараджа вже позначився не лише на юридичних перспективах політика, а й на сприйнятті його в суспільстві.

Зокрема, опубліковане 10 липня опитування свідчить, що більшість британців мають вкрай негативне ставлення до лідера правопопулістської партії Reform UK, причому оцінки його особистих якостей виявилися найгіршими серед керівників основних політичних сил країни.

73% вважають Фараджа "підлим", 56% з них – "дуже підлим".

За цим "показником" він випереджає всіх інших лідерів британських партій, що свідчить про суттєві репутаційні проблеми. Щоправда, британці не надто високо цінують й інших політиків. Наприклад, чинного прем’єра Британії Кіра Стармера, який скоро залишить посаду, підлим вважають 51% респондентів.

Примітно, що критично ставиться до Фараджа навіть його електорат. Близько 40% прихильників Reform UK також схарактеризували свого лідера як "підлого".

Отже, останні скандали могли вплинути не лише на загальне сприйняття політика, а й похитнути довіру частини його традиційних виборців.

Чи допоможе йому за таких умов трюк із відмовою від мандата та участь у нових виборах за округом – питання відкрите. Тим більше, що це не врятує його від внутрішнього парламентського розслідування.

Авторка: Уляна Кричковська-Богданова,

журналістка "Європейської правди"