СМИ: Трампу предложили варианты расширения войны против Ирана

Президенту США Дональду Трампу предложили варианты расширения военной кампании против Ирана на фоне его обещаний усилить удары.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Два осведомленных собеседника рассказали, что во вторник Трампу предложили новые варианты расширения военной кампании против Ирана. Среди прочего, это произошло на встрече в ситуационной комнате, где центральной темой обсуждения было то, как ослабить контроль Ирана над стратегически важным для экспорта энергоресурсов Ормузским проливом.

Как известно, перед этим американский президент неоднократно угрожал Ирану усилением ударов и допускал нанесение ударов по объектам энергосистемы, опреснительным заводам и мостам.

Непублично в это время Трамп обсуждал с высшими должностными лицами различные сценарии действий, которые могли бы заставить Иран согласиться на американские требования.

В частности, Трамп вновь рассматривает возможность захвата стратегического острова Харг, который является хабом для иранского экспорта энергоносителей, а также – удары по подземному комплексу "Гора Пиксакс", который считается связанным с ядерной программой Ирана – и где, как свидетельствуют спутниковые снимки, начались восстановительные работы после повреждений, нанесенных на более раннем этапе войны.

Собеседники говорят, что последние удары были направлены на то, чтобы снизить способность Ирана наносить удары по судам, проходящим через Ормузский пролив. В то же время уничтожение позиций ракетных сил и РЛС также может быть признаком подготовки почвы для более масштабных операций.

Президент Дональд Трамп усилил давление на Иран с требованием заключить соглашение с США, заявив, что в стране "никого не останется", если этого не произойдет. 16 июля США пятую ночь подряд продолжали наносить удары по объектам на территории Ирана.

Тем временем демократы в Сенате США заблокировали проект закона об оборонных расходах из-за войны с Ираном.