Парламент Італії підтримав суперечливу виборчу реформу Мелоні

Нижня палата парламенту Італії у четвер схвалила дуже суперечливий урядовий план реформування виборчого законодавства, який опоненти засудили як спробу допомогти прем’єр-міністерці Джорджі Мелоні зберегти владу за підсумками наступних виборів, що мають відбутися у 2027 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Пропозиція керівної правоцентристської коаліції, до складу якої входять партія Мелоні "Брати Італії", "Ліга" та Forza Italia, передбачає запровадження повністю пропорційної системи, гарантуючи при цьому більшість будь-якому блоку, який набере понад 42% голосів.

Переможці, які перевищать цей поріг, отримають бонус у вигляді 70 місць у нижній палаті, що налічує 400 членів, та 35 місць у Сенаті, що налічує 200 членів. Однак їхня загальна кількість місць буде обмежена відповідно 220 та 113 місцями, щоб уникнути надто великої більшості.

Дебати щодо реформи виявили напруженість всередині урядового альянсу. У вівторок депутати відхилили пропозицію уряду, яка дозволяла б виборцям віддавати преференційні голоси за кандидатів у партійних списках, частково через відходи членів коаліції.

Законопроєкт ще має бути схвалений Сенатом, що, як сподівається уряд, відбудеться після літніх канікул.

За чинною системою більшість депутатів обираються за пропорційною системою, тоді як приблизно третина – в одномандатних округах, які, на думку аналітиків, зазвичай сприяють опозиції.

Реформа скасує мажоритарні мандати, зокрема на півдні Італії, де лівоцентристський альянс на чолі з Демократичною партією (PD) та "Рухом 5 зірок" вважається особливо конкурентоспроможним.

Прихильники уряду стверджують, що реформа гарантуватиме формування стабільної більшості за результатами голосування.

Підйом нового ультраправого руху останніми місяцями похитнув позиції табору Мелоні, відбираючи підтримку у коаліції та ставлячи під сумнів її перспективи на наступних виборах.

Зокрема, ультраправа партія Futuro Nazionale набирає популярності в опитуваннях. Політсила звинувачує прем’єрку в тому, що вона дотримується надто центристської позиції.

Також варто зазначити, що Мелоні перебуває під тиском з березня, коли вона програла референдум щодо реформи судової системи, що призвело до низки відставок в уряді.