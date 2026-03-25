В уряді Мелоні проходять перестановки після нищівної поразки на референдумі

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні проводить перестановки в уряді після нищівної поразки на референдумі в понеділок, яка послабила її авторитет і додала впевненості опозиції.

Про це пише Politico, інформує "Європейська правда".

Як зазначено, після поразки на референдумі щодо реформи судової системи двоє високопосадовців Міністерства юстиції подали у відставку, а третій – міністр уряду, якому висунуто звинувачення у шахрайстві, – як очікується, піде слідом за ними.

Опозиція звинуватила Мелоні в тому, що вона шукає "цапів-відбувайлів" за власні помилки. Усі троє посадовців стали об’єктами розслідувань прокуратури, що створило негативний імідж для уряду.

У заступника міністра юстиції Андреа Дельмастро Делле Ведове, давнього соратника Мелоні, минулого тижня виявили зв’язки з римським мафіозним кланом після того, як з'ясувалося, що він вклався у стейк-ресторан разом із дочкою засудженого лідера мафії.

Дельмастро Делле Ведове заперечив будь-які порушення і заявив, що виправив свою помилку "тільки-но дізнався про неї", але визнав, що "мав бути обережнішим".

Керівницю апарату Міністерства юстиції та колишню депутатку Джузі Бартолоцці звинувачують у приховуванні фактів щодо лівійського воєначальника, якого минулого року заарештували за ордером Міжнародного кримінального суду, а потім вивезли з Рима.

Мелоні також дала зрозуміти, що втратила довіру до міністерки туризму Даніели Сантанке, якій було винесено постанову про притягнення до відповідальності за ймовірне шахрайство, пов’язане з допомогою у зв’язку з COVID-19.

Міністр юстиції Карло Нордіо, який був автором реформи, взяв на себе відповідальність за поразку, але заявив у вівторок, що не піде у відставку, а "повернеться до своєї роботи та хобі" після національних виборів, які очікуються наступного року.

Лідерка Демократичної партії Еллі Шлейн заявила телеканалу La7, що ті, хто пішов у відставку, стали "цапами-відбувайлами за поразку, яка повністю лежить на Джорджі Мелоні".

Карло Календа, лідер центристської партії Azione, заявив, що ці відставки були "необхідними, доречними і запізнілими".

Сенаторка Рафаелла Пайта з центристської партії Italia Viva назвала ці відставки "політичним землетрусом в уряді" і закликала Мелоні дати пояснення в парламенті.

Як писали, Мелоні з невеликим відривом програє на референдумі щодо судової реформи її уряду.

Коментуючи цю поразку, Мелоні зазначила, що поважатиме рішення виборців, втім, вважає його "втраченою можливістю модернізувати Італію".