Парламент Италии поддержал спорную избирательную реформу Мелони

Нижняя палата парламента Италии в четверг одобрила весьма спорный правительственный план реформирования избирательного законодательства, который оппоненты осудили как попытку помочь премьер-министру Джордже Мелони сохранить власть по итогам следующих выборов, которые должны состояться в 2027 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Предложение правящей правоцентристской коалиции, в состав которой входят партия Мелони "Братья Италии", "Лига" и Forza Italia, предусматривает введение полностью пропорциональной системы, гарантируя при этом большинство любому блоку, набравшему более 42% голосов.

Победители, превысившие этот порог, получат бонус в виде 70 мест в нижней палате, насчитывающей 400 членов, и 35 мест в Сенате, насчитывающем 200 членов. Однако их общее количество мест будет ограничено соответственно 220 и 113 местами, чтобы избежать слишком крупного большинства.

Дебаты по поводу реформы выявили напряженность внутри правительственного альянса. Во вторник депутаты отклонили предложение правительства, которое позволяло бы избирателям отдавать преференциальные голоса за кандидатов в партийных списках, отчасти из-за несогласия членов коалиции.

Законопроект ещё должен быть одобрен Сенатом, что, как надеется правительство, произойдёт после летних каникул.

По действующей системе большинство депутатов избираются по пропорциональной системе, тогда как примерно треть – в одномандатных округах, которые, по мнению аналитиков, обычно благоприятствуют оппозиции.

Реформа отменит мажоритарные мандаты, в частности на юге Италии, где левоцентристский альянс во главе с Демократической партией (PD) и "Движением 5 звезд" считается особенно конкурентоспособным.

Сторонники правительства утверждают, что реформа обеспечит формирование стабильного большинства по результатам голосования.

Подъем нового ультраправого движения в последние месяцы пошатнул позиции лагеря Мелони, отбирая поддержку у коалиции и ставя под сомнение её перспективы на следующих выборах.

В частности, ультраправая партия Futuro Nazionale набирает популярность в опросах. Политическая сила обвиняет премьер-министра в том, что она придерживается слишком центристской позиции.

Также стоит отметить, что Мелони находится под давлением с марта, когда она проиграла референдум по реформе судебной системы, что привело к ряду отставок в правительстве.