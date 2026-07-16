У Британії почали розслідування проти TikTok щодо захисту неповнолітніх користувачів

У Британії почали розслідування щодо дотримання платформою TikTok вимог у сфері захисту неповнолітніх користувачів від дорослого та шкідливого контенту.

Про це повідомляє SkyNews, пише "Європейська правда".

Британський регулятор Ofcom почав розслідування з метою з’ясувати, чи TikTok виконує вимоги щодо захисту дітей, передбачені законом про безпеку онлайн – положення якого набували чинності поетапно після його ухвалення восени 2023 року.

Перед цим в Ofcom вийшли кілька критичних звітів, що вказували на проблеми у даному питанні – у тому числі, що методи верифікації віку користувачів TikTok у чималій кількості випадків помилялися.

"Розслідування має на меті з’ясувати, чи є обґрунтовані підстави вважати, що TikTok не дотримувався чи не дотримується передбачених законом зобов’язань. Відкриття розслідування не свідчить про якісь висновки Ofcom щодо того, що платформа порушила свої зобов’язання", – йдеться в оголошенні.

У разі виявлення порушень регулятор може покарати TikTok штрафом до 18 млн фунтів стерлінгів, або до 10% глобальних доходів, що було би ще більшою сумою.

У TikTok висловили впевненість у тому, що діяльність платформи відповідає вимогам закону та зазначили, що співпрацюватимуть з регулятором для демонстрації цього.

Також в уряді Британії анонсували заборону на користування соцмережами у нічний час для 16- та 17-річних.

В уряді Німеччини пропонують встановити мінімальний вік у 13 років для користування соцмережами.