В Британии начали расследование против TikTok в сфере защиты несовершеннолетних пользователей

В Великобритании начали расследование по вопросу соблюдения платформой TikTok требований в сфере защиты несовершеннолетних пользователей от контента для взрослых и вредного контента.

Об этом сообщает SkyNews, пишет "Европейская правда".

Британский регулятор Ofcom начал расследование с целью выяснить, выполняет ли TikTok требования по защите детей, предусмотренные законом о безопасности в интернете, положения которого вступали в силу поэтапно после его принятия осенью 2023 года.

До этого в Ofcom появилось несколько критических отчетов, указывающих на проблемы в данном вопросе – в том числе на то, что методы проверки возраста пользователей TikTok в немалом количестве случаев давали ошибки.

"Цель расследования – выяснить, имеются ли обоснованные основания полагать, что TikTok не соблюдал или не соблюдает предусмотренные законом обязательства. Начало расследования не свидетельствует о каких-либо выводах Ofcom относительно того, что платформа нарушила свои обязательства", – говорится в заявлении.

В случае выявления нарушений регулятор может оштрафовать TikTok на сумму до 18 млн фунтов стерлингов или до 10% глобальной выручки, что составило бы ещё большую сумму.

В TikTok выразили уверенность в том, что деятельность платформы соответствует требованиям закона, и отметили, что будут сотрудничать с регулятором, чтобы это доказать.

Также в правительстве Великобритании анонсировали запрет на использование социальных сетей в ночное время для 16– и 17-летних.

В правительстве Германии предлагают установить минимальный возраст в 13 лет для использования социальных сетей.