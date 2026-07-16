У Німеччині повідомляють про різке зростання кількості ДТП з електросамокатами

У Німеччині різко зросла кількість ДТП за участю електросамокатів, що призвели до травм або смерті: у 2025 році поліція зареєструвала близько 16 500 таких випадків.

Відповідні дані Федерального статистичного управління наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

За даними Федерального статистичного управління, це свідчить про зростання приблизно на 38% порівняно з попереднім роком.

Минулого року в ДТП за участю електросамокатів загинуло загалом 38 осіб, що більше, ніж у 2024 році, коли жертв таких аварій було 27.

Близько 1 900 осіб отримали серйозні травми, а приблизно 16 200 – легкі.

Приблизно 82,4% постраждалих або загиблих самі керували електросамокатами, у тому числі 33 з 38 загиблих. На пасажирів припадало 5,5% жертв та один із 33 загиблих водіїв.

Німецькі правила дорожнього руху дозволяють користуватися електросамокатом лише одній особі, тобто перевезення пасажира заборонено.

Особливо часто в аваріях фігурували молоді люди. Приблизно 53,6% постраждалих або загиблих були віком до 25 років, а 83,7 % – молодші за 45 років. Лише 3,1% становили особи віком 65 років і старші.

Водіїв електросамокатів визнали головними винуватцями у 38,1% зіткнень з автомобілями, у 74,3% аварій за участю велосипедистів та у 88,7% – за участю пішоходів. У 21,6% випадків причиною називали неправильне використання доріг або тротуарів, а у 10,9% – вживання алкоголю.

Більшість зареєстрованих зіткнень сталися у великих містах.

Ці дані не включають аварії, спричинені недбало припаркованими електросамокатами.

На початку травня грецький міністр з питань захисту громадян Міхаліс Хрісохоїдіс оголосив про плани ввести регулювання використання електросамокатів у відповідь на низку зареєстрованих ДТП, в яких фігурували переважно неповнолітні.

Тим часом влада Португалії оголосила про "безжальні" заходи боротьби з порушниками правил дорожнього руху.