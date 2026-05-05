У Греції хочуть посилити регулювання електросамокатів після ДТП з неповнолітніми

Грецький міністр з питань захисту громадян Міхаліс Хрісохоїдіс оголосив у вівторок про плани ввести регулювання використання електросамокатів у відповідь на низку зареєстрованих ДТП, в яких фігурували переважно неповнолітні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

"Ми намагаємося також з’ясувати, що відбувається в інших європейських столицях. Самокати є скрізь. Дорожня поліція намагається запровадити правила, такі як обов’язкове носіння шоломів, обмеження швидкості тощо. На жаль, однак, існує проблема неповнолітніх", – сказав міністр під час виступу на телебаченні.

Законопроєкт заборонить неповнолітнім користуватися електричними самокатами на дорожній мережі, дозволяючи їх використання лише в пішохідних зонах та на площах.

"Неповнолітня особа не може і не повинна їздити на електросамокаті по дорозі. Це дуже небезпечно", – сказав він, відповідаючи на запитання, чи слід дозволяти дітям їздити до школи на електросамокаті.

"Шкода, що діти гинуть на дорогах через самокати", – додав він, зазначивши, що без спеціальної інфраструктури, такої як виділені смуги руху, ризики залишаються високими.

У парламенті Німеччини в кінці 2025 року затвердили посилені правила для користувачів електросамокатів. В Естонії хочуть заборонити використання електросамокатів дітям до 10 років.

Читайте також: Самокати поза правилами: як у ЄС намагаються обмежити двоколісний електротранспорт.