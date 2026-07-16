В Германии сообщают о резком росте числа ДТП с участием электросамокатов

В Германии резко возросло число ДТП с участием электросамокатов, повлекших за собой травмы или смерть: в 2025 году полиция зарегистрировала около 16 500 таких случаев.

Соответствующие данные Федерального статистического управления приводит DW, сообщает "Европейская правда".

По данным Федерального статистического управления, это свидетельствует о росте примерно на 38% по сравнению с предыдущим годом.

В прошлом году в ДТП с участием электросамокатов погибло в общей сложности 38 человек, что больше, чем в 2024 году, когда жертв таких аварий было 27.

Около 1 900 человек получили серьёзные травмы, а примерно 16 200 – лёгкие.

Примерно 82,4 % пострадавших или погибших сами управляли электросамокатами, в том числе 33 из 38 погибших. На пассажиров приходилось 5,5 % жертв и один из 33 погибших водителей.

Немецкие правила дорожного движения разрешают пользоваться электросамокатом только одному человеку, то есть перевозка пассажира запрещена.

Особенно часто в авариях фигурировали молодые люди. Примерно 53,6 % пострадавших или погибших были в возрасте до 25 лет, а 83,7 % – моложе 45 лет. Лишь 3,1 % составляли лица в возрасте 65 лет и старше.

Водителей электросамокатов признали главными виновниками в 38,1 % столкновений с автомобилями, в 74,3 % аварий с участием велосипедистов и в 88,7 % – с участием пешеходов. В 21,6 % случаев причиной называли неправильное использование дорог или тротуаров, а в 10,9 % – употребление алкоголя.

Большинство зарегистрированных столкновений произошло в крупных городах.

Эти данные не включают аварии, вызванные небрежно припаркованными электросамокатами.

В начале мая греческий министр по вопросам защиты граждан Михалис Хрисохоидис объявил о планах ввести регулирование использования электросамокатов в ответ на ряд зарегистрированных ДТП, в которых фигурировали преимущественно несовершеннолетние.

Между тем власти Португалии объявили о "безжалостных" мерах по борьбе с нарушителями правил дорожного движения.