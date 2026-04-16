У Португалії оголосили про "безжальні" заходи боротьби з порушниками ПДР

Влада Португалії оголосила про "безжальні" заходи боротьби з порушниками правил дорожнього руху.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews.

Як зазначено, рівень аварійності та смертності в країні – помітно вищий, ніж в середньому по Європі. Тільки з початку цього року сталося понад 44 тисяч ДТП, жертвами яких стали 146 осіб, а 641 отримала тяжкі травми.

Останньою краплею стала "трагічна Пасха": 5 квітня в аваріях загинули одразу 20 осіб, в одному випадку – ціла родина.

При цьому 55% смертельних випадків трапляються на міських дорогах – це європейський антирекорд.

Загалом, з кожного мільйона португальців 58 осіб гинуть у ДТП (у середньому по ЄС – 45).

Глава МВС Португалії Луїш Невеш зазначив, що кількість загиблих у дорожньо-транспортних пригодах зростає насамперед через людський фактор: перевищення швидкості, водіння в нетверезому стані, "недостатню вихованість" і просто злочинну поведінку за кермом.

В уряді називають ситуацію, що склалася, національним лихом.

Насамперед уряд має намір помітно посилити покарання для порушників-рецидивістів, збільшити штрафи та продовжити терміни їх стягнення, щоб вони не "губилися" в бюрократичній тяганині.

МВС має намір розставити на дорогах велику кількість камер контролю швидкості, насамперед на відомих аварійних ділянках.

На поліцейських і жандармів чекає більше роботи: "Більше зупинок і оглядів, без попередження, без повідомлення. Дехто скаже, що це полювання за штрафами. Нехай кажуть: якщо водій нічого не порушував, штрафувати його ніхто не буде", – розповів глава МВС.

В уряді мають намір уже до кінця року прийняти й нові Правила дорожнього руху – щоправда, поки про конкретний зміст змін у ПДР нічого не повідомляється.

