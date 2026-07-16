Авіакомпанія Ryanair попередила про черги в 16 аеропортах Європи через нові правила ЄС

Авіакомпанія Ryanair попередила про тривалі черги на паспортний контроль, спричинені новою системою в’їзду/виїзду ЄС (EES), у 16 популярних аеропортах Європи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Бюджетна авіакомпанія зазначила, що через повільну обробку документів та великий пасажиропотік очікуються затримки в таких аеропортах: Лісабон, Тенерифе-Південь, Мадрид, Лансароте, Аліканте, Малага, Мілан-Бергамо, Мілан-Мальпенса, Верона, Париж-Бове, Берлін, Кельн, Франкфурт-Хан, Краків, Будапешт.

"Реальність така, що система EES не працює належним чином, і сім’ї змушені розплачуватися за систему, яка не функціонує навіть через кілька місяців після запуску. Пасажири не повинні ставати піддослідними кроликами для недопрацьованої прикордонної інфраструктури", – заявив головний операційний директор Ryanair Ніл МакМахон.

Раніше повідомлялося, що коаліція з дев'яти країн ЄС, серед яких Франція, закликає Брюссель продовжити термін дії надзвичайної гнучкості для системи в'їзду-виїзду, стверджуючи, що блок ще не готовий поступово скасовувати чинні запобіжні заходи.

Лист дев’ятьох країн з'явився на тлі того, як аеропорти та авіакомпанії б'ють на сполох через те, що нова система спричиняє довгі черги та збої в роботі під час літнього туристичного сезону.

Перед цим ЄС відхилив заклик авіаційної галузі призупинити впровадження нових біометричних прикордонних перевірок після того, як ця суперечлива система спричинила хаос в аеропортах та на сухопутних прикордонних пунктах.