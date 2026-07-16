Авиакомпания Ryanair предупредила об очередях в 16 аэропортах Европы из-за новых правил ЕС

Авиакомпания Ryanair предупредила о длительных очередях на паспортный контроль, вызванных новой системой въезда/выезда ЕС (EES), в 16 популярных аэропортах Европы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Бюджетная авиакомпания отметила, что из-за медленной обработки документов и большого пассажиропотока ожидаются задержки в следующих аэропортах: Лиссабон, Тенерифе-Юг, Мадрид, Лансароте, Аликанте, Малага, Милан-Бергамо, Милан-Мальпенса, Верона, Париж-Бове, Берлин, Кёльн, Франкфурт-Хан, Краков, Будапешт.

"Реальность такова, что система EES не работает должным образом, и семьи вынуждены расплачиваться за систему, которая не функционирует даже через несколько месяцев после запуска. Пассажиры не должны становиться подопытными кроликами для недоработанной пограничной инфраструктуры", – заявил главный операционный директор Ryanair Нил МакМахон.

Ранее сообщалось, что коалиция из девяти стран ЕС, в числе которых Франция, призывает Брюссель продлить срок действия чрезвычайной гибкости для системы въезда-выезда, утверждая, что блок ещё не готов постепенно отменять действующие меры предосторожности.

Письмо девяти стран появилось на фоне того, как аэропорты и авиакомпании бьют тревогу из-за того, что новая система вызывает длинные очереди и сбои в работе во время летнего туристического сезона.

Ранее ЕС отклонил призыв авиационной отрасли приостановить внедрение новых биометрических пограничных проверок после того, как эта спорная система вызвала хаос в аэропортах и на сухопутных пограничных пунктах.