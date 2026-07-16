Большинство американцев не верят, что Трамп заключит с Ираном более выгодное соглашение, чем Обама

Большинство американцев не верят, что президент США Дональд Трамп сможет заключить с Ираном более выгодное ядерное соглашение, чем то, которое в 2015 году подписала администрация Барака Обамы.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный The Washington Post и Ipsos, сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Пытаясь убедить скептически настроенную общественность в необходимости войны с Ираном, президент Дональд Трамп неоднократно возвращался к критике ядерного соглашения с Ираном, заключенного бывшим президентом США Бараком Обамой в 2015 году.

Однако новые данные свидетельствуют о том, что лишь 23% американцев считают, что Трамп сможет заключить более выгодное соглашение с Ираном.

В то же время 37% респондентов полагают, что Трамп заключит менее выгодное соглашение, а ещё 12% ожидают, что соглашения будут "примерно одинаковыми", тогда как остальные не высказали своего мнения.

Среди республиканцев более половины (54%) считают, что Трамп заключит более выгодное соглашение.

И лишь 13% независимых избирателей считают, что президент заключит более выгодное соглашение.

Новый опрос также свидетельствует о том, что политическая проблема Трампа в отношении Ирана только усугубилась.

Опрос показывает, что 68% американцев считают, что война с Ираном не стоит того, чтобы её вести, а уровень неодобрения действий Трампа в отношении Ирана сейчас достигает 69%.

Напомним, Трамп усилил давление на Иран с требованием заключить соглашение с США, заявив, что в стране "никого не останется", если этого не произойдёт. 16 июля США пятую ночь подряд продолжали наносить удары по объектам на территории Ирана.

Между тем демократы в Сенате США заблокировали проект закона о военных расходах из-за войны с Ираном.

А СМИ писали, что Трампу предложили варианты расширения военной кампании против Ирана на фоне его обещаний усилить удары.