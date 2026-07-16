В Белом доме заявляют, что переговоры между США и Ираном продолжаются

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, вернувшаяся из декретного отпуска, утверждает, что переговоры между США и Ираном продолжаются.

Об этом она заявила в четверг, 16 июля, как сообщает Sky News, передает "Европейская правда".

Левитт попросили прокомментировать ход переговоров между США и Ираном.

В ответ на это пресс-секретарь Белого дома заявила, что Иран продолжает вести переговоры с США и якобы стремится заключить соглашение, поскольку подвергается "разрушительным ударам".

"Причиной недавних ударов является то, что Иран нарушил Меморандум о взаимопонимании, который мы заключили с ними", – сказала она.

Также Левитт добавила, что американский президент Дональд Трамп "всегда открыт для дипломатических переговоров".

Напомним, Трамп усилил давление на Иран с требованием заключить соглашение с США, заявив, что в стране "никого не останется", если этого не произойдет. 16 июля США пятую ночь подряд продолжали наносить удары по объектам на территории Ирана.

Между тем демократы в Сенате США заблокировали проект закона об оборонных расходах из-за войны с Ираном.

А СМИ писали, что Трампу предложили варианты расширения военной кампании против Ирана на фоне его обещаний усилить удары.