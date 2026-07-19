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Трамп закликає включити пункти про Іран у проєкт санкцій проти РФ, "бо так хотів Грем"

Новини — Неділя, 19 липня 2026, 19:13 — Марія Ємець

Президент США Дональд Трамп знову закликав Конгрес включити пункти про Іран до двопартійного законопроєкту про санкції проти Росії, одним зі співавторів якого був покійний сенатор Ліндсі Грем – посилаючись на те, що він буцімто хотів би цього. 

Про це він заявив у своїй соцмережі Truth Social, пише "Європейська правда". 

Трамп у неділю знову висловив побажання, щоб Конгрес включив пункти стосовно Ірану у законопроєкт про санкції проти РФ, ініційований сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем. При цьому він заявив, що покійний Грем нібито хотів цього. 

 

"Республіканці мають включити Іран до проєкту про санкції проти Росії. Це те, що Ліндсі хотів зробити, і це мало відбутися. Це важливо", – заявив Дональд Трамп. 

Від Трампа вже лунали побажання, щоб до проєкту долучили пункти, пов’язані з Іраном. При цьому він сигналізував, що готовий підписати його. 

У Сенаті лунали заклики до швидкого розгляду проєкту без додаткових змін. За даними ЗМІ, він вже має підтримку понад 60 сенаторів, що гарантує йому успіх.  

Раніше цього тижня у Сенаті розкрили деталі оновленої версії законопроєкту

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