Трамп закликає включити пункти про Іран у проєкт санкцій проти РФ, "бо так хотів Грем"
Президент США Дональд Трамп знову закликав Конгрес включити пункти про Іран до двопартійного законопроєкту про санкції проти Росії, одним зі співавторів якого був покійний сенатор Ліндсі Грем – посилаючись на те, що він буцімто хотів би цього.
Про це він заявив у своїй соцмережі Truth Social, пише "Європейська правда".
Трамп у неділю знову висловив побажання, щоб Конгрес включив пункти стосовно Ірану у законопроєкт про санкції проти РФ, ініційований сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем. При цьому він заявив, що покійний Грем нібито хотів цього.
"Республіканці мають включити Іран до проєкту про санкції проти Росії. Це те, що Ліндсі хотів зробити, і це мало відбутися. Це важливо", – заявив Дональд Трамп.
Від Трампа вже лунали побажання, щоб до проєкту долучили пункти, пов’язані з Іраном. При цьому він сигналізував, що готовий підписати його.
У Сенаті лунали заклики до швидкого розгляду проєкту без додаткових змін. За даними ЗМІ, він вже має підтримку понад 60 сенаторів, що гарантує йому успіх.
Раніше цього тижня у Сенаті розкрили деталі оновленої версії законопроєкту.