Трамп призывает включить пункты об Иране в проект санкций против РФ: "так хотел Грэм"

Президент США Дональд Трамп вновь призвал Конгресс включить пункты об Иране в двухпартийный законопроект о санкциях против России, одним из соавторов которого был покойный сенатор Линдси Грэм, сославшись на то, что тот якобы хотел бы этого.

Об этом он заявил в своей социальной сети Truth Social, пишет "Европейская правда".

В воскресенье Трамп вновь выразил пожелание, чтобы Конгресс включил положения, касающиеся Ирана, в законопроект о санкциях против РФ, инициированный сенаторами Линдси Гремом и Ричардом Блюменталем. При этом он заявил, что покойный Грем якобы хотел этого.

"Республиканцы должны включить Иран в законопроект о санкциях против России. Это то, что Линдси хотел сделать, и это должно было произойти. Это важно", – заявил Дональд Трамп.

От Трампа уже звучали пожелания, чтобы в законопроект включили пункты, связанные с Ираном. При этом он дал понять, что готов подписать его.

В Сенате раздавались призывы к скорейшему рассмотрению законопроекта без дополнительных изменений. По данным СМИ, он уже имеет поддержку более 60 сенаторов, что гарантирует ему успех.

Ранее на этой неделе в Сенате раскрыли детали обновленной версии законопроекта.