У Трампа обіцяють привілеї союзникам, які збільшують витрати на оборону

Союзники США по НАТО, які збільшують витрати на оборону, отримають більше вигод, тоді як ті, хто перешкоджає доступу американських військових до своїх баз, можуть очікувати жорсткої розмови.

Про це заявив американський посол при НАТО Метью Вітакер, якого цитує Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

Наступного тижня в Анкарі відбудеться саміт лідерів НАТО. Президент США Дональд Трамп вимагає від союзників витрачати на оборону не менше 5% від ВВП і погрожує наслідками тим, хто відмовляється це робити.

Трамп також розгніваний на країни, які обмежили доступ до свого повітряного простору або баз для американських літаків, залучених до війни проти Ірану.

"Знаєте, Анкара дійсно стане показником прогресу у виконанні зобов’язання (щодо 5 відсотків). Ми вважаємо, що ті, хто вкладає більше, повинні отримувати за це вигоди", – сказав Вітакер.

Він зазначив, що мав на увазі "можливості: чи то більше часу на зустрічі з лідерами, чи то пріоритет у закупівлях та постачанні".

"Є багато способів, як це можна реалізувати", – вказав американський дипломат.

Вітакер також заявив, що перегляд чисельності американських військ, розгорнутих у Європі, відбуватиметься з урахуванням військових загроз та вимог щодо протидії їм і не підлягатиме жодному "політичному впливу".

Питання незгоди низки країн, зокрема Італії та Іспанії, щодо допомоги США у війні проти Ірану розглядатимуться окремо, сказав Вітакер.

"Ми також проведемо переговори з нашими союзниками щодо питань доступу до баз і прольоту над їхньою територією та переконаємося, що ми досягли згоди щодо того, як можуть використовуватися бази", – сказав він, зазначивши, що висновки "необхідно буде узгодити з цими союзниками".

За даними ЗМІ, союзники сподіваються уникнути суперечок з Трампом під час саміту НАТО в Анкарі, оголосивши про нові видатки та угоди, а також проявивши особливу гостинність.

Писали також, що навколо саміту НАТО-2027, який має відбутись в Албанії, виникають проблеми через невдоволення з боку адміністрації США рівнем витрат Тирани на оборону.

Невизначеність щодо долі саміту Альянсу в Албанії виникла також після того, як агентство Reuters повідомило у квітні, що НАТО розглядає можливість припинення своєї нещодавньої практики проведення щорічних самітів – крок, який міг би допомогти уникнути потенційно напруженої зустрічі з Трампом наприкінці його терміну повноважень.