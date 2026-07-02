У Трампа обещают привилегии союзникам, увеличивающим расходы на оборону

Союзники США по НАТО, увеличивающие расходы на оборону, получат больше преимуществ, тогда как те, кто препятствует доступу американских военных к своим базам, могут ожидать жесткого разговора.

Об этом заявил американский посол при НАТО Мэтью Уитакер, которого цитирует Financial Times, сообщает "Европейская правда".

На следующей неделе в Анкаре состоится саммит лидеров НАТО. Президент США Дональд Трамп требует от союзников тратить на оборону не менее 5% от ВВП и пригрозил последствиями тем, кто отказывается это делать.

Трамп также разгневан на страны, которые ограничили доступ к своему воздушному пространству или базам для американских самолетов, задействованных в войне против Ирана.

"Знаете, Анкара действительно станет показателем прогресса в выполнении обязательства (относительно 5 процентов). Мы считаем, что те, кто вкладывает больше, должны получать за это выгоды", – сказал Уитакер.

Он отметил, что имел в виду "возможности: будь то больше времени на встречи с лидерами, будь то приоритет в закупках и поставках".

"Есть много способов, как это можно реализовать", – указал американский дипломат.

Уитакер также заявил, что пересмотр численности американских войск, развернутых в Европе, будет происходить с учетом военных угроз и требований по противодействию им и не будет подвергаться никакому "политическому влиянию".

Вопросы, вызывающие несогласие ряда стран, в частности Италии и Испании, относительно помощи США в войне против Ирана, будут рассматриваться отдельно, сказал Уитакер.

"Мы также проведем переговоры с нашими союзниками по вопросам доступа к базам и пролета над их территорией и убедимся, что мы достигли согласия относительно того, как могут использоваться базы", – сказал он, отметив, что выводы "необходимо будет согласовать с этими союзниками".

По данным СМИ, союзники надеются избежать споров с Трампом во время саммита НАТО в Анкаре, объявив о новых расходах и соглашениях, а также проявив особое гостеприимство.

Писали также, что вокруг саммита НАТО-2027, который должен состояться в Албании, возникают проблемы из-за недовольства со стороны администрации США уровнем расходов Тираны на оборону.

Неопределенность относительно судьбы саммита Альянса в Албании возникла также после того, как агентство Reuters сообщило в апреле, что НАТО рассматривает возможность прекращения своей недавней практики проведения ежегодных саммитов – шаг, который мог бы помочь избежать потенциально напряженной встречи с Трампом в конце его срока полномочий.