У Польщі вважають, що Україна не ділиться дроновими технологіями через історичні суперечки

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш вважає, що Україна не ділиться з його країною технологіями у сфері дронів через історичну суперечку.

Заяву польського міністра наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Косіняк-Камиш зазначив, що обговорення щодо передачі винищувачів МіГ-29 Києву в обмін на доступ до дронових технологій тривали вже кілька місяців.

"Спочатку вони погодилися на таке рішення, але сьогодні не дотримуються домовленості", – сказав він.

На запитання, чому Україна цього не робить, Косіняк-Камиш припустив, що Київ з внутрішньополітичних міркувань надає пріоритет історичним суперечкам із Польщею.

"Гадаю, це випливає з тієї стратегії, яку вони зараз обрали – що саме конфлікт, коріння якого сягає в історію, зараз формує імідж президента Зеленського", – зазначив міністр.

Косіняк-Камиш додав, що такий підхід підживлює підтримку ультраправих партій у Польщі, які прагнуть скористатися антиукраїнськими настроями.

Польща є одним із найміцніших союзників України з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, надаючи військову допомогу та виступаючи ключовим логістичним центром для західної допомоги.

Однак відносини періодично ускладнюються через суперечки щодо історичних питань та імпорту сільськогосподарської продукції.

Останні напруження виникли після того, як президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі на тлі суперечки щодо українського військового підрозділу, названого на честь героїв УПА.

Раніше ЗМІ повідомили, що Навроцький може обмежити контакти з українським колегою Володимиром Зеленським на тлі загострення напруженості в українсько-польських відносинах.

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